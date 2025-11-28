Comissão discute garantia do conforto à gestante no momento do parto

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, na terça-feira (2), a oferta de parto humanizado em públicos e privados conveniados. A proposta é discutir a importância do conforto da gestante ao dar à luz.

A audiência pública foi solicitada pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA) e será realizada às 10 horas, em plenário a ser definido. A deputada é relatora do Projeto de Lei 6567/13 , do Senado, que assegura a oferta do parto humanizado.

Segundo Lídice da Mata, no Brasil, há uma grande iniquidade no acesso à analgesia de parto, acessível às mulheres do setor privado e utilizada por menos de 20% das mulheres no setor público. "A analgesia peridural é um item da humanização da assistência ao parto vaginal, visando reduzir a dor", destaca.

Para ela, a indisponibilidade de analgesia farmacológica e a falta de informação sobre essa possibilidade fazem com que muitas mulheres reconheçam a cesárea como alternativa para alívio da dor no parto. "A falta de acesso à analgesia tem contribuído para a percepção de uma experiência negativa no parto vaginal, aumentando o número de partos cirúrgicos e complicações na mulher e no concepto, gerando repercussões na sociedade", afirma.