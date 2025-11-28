Comissão debate implementação e ampliação da extensão rural na Região Nordeste

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), audiência pública sobre a implementação e a ampliação da extensão rural na Região Nordeste. O debate será realizado às 14 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Márcio Honaiser (PDT-MA). Segundo o parlamentar, o objetivo é discutir os critérios de implementação do acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), além de avaliar formas de ampliar a assistência técnica e a capacitação oferecidas aos produtores.



Honaiser acrescenta que o Maranhão, que integra a Amazônia Legal e reúne mais de 280 mil estabelecimentos agropecuários, enfrenta baixa cobertura de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), o que compromete a produtividade e a sustentabilidade no campo.

"Apesar disso, o acesso à assistência técnica ainda é limitado: apenas cerca de 20% dos produtores maranhenses recebem algum tipo de Ater formal, o que compromete a produtividade, a sustentabilidade e a inclusão social no campo".