Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plano da Petrobras 2026-2030 prevê investimentos de US$ 109 bilhões

Recursos representam 5% dos investimentos totais no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 08h27
Plano da Petrobras 2026-2030 prevê investimentos de US$ 109 bilhões
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade, em reunião realizada nessa quinta-feira (27) , o Plano de Negócios 2026-2030. A companhia prevê investimentos totais de US$ 109 bilhões, sendo US$ 91 bilhões em projetos da Carteira em Implantação e US$ 18 bilhões na Carteira em Avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade.

O plano atual teve pequena redução, de 1,8%, em relação ao Plano de Negócios 2025-29, quando a Petrobras aprovou investimentos de US$ 111 bilhões, sendo US$ 98 bilhões na Carteira de Projetos em Implantação e US$ 13 bilhões na Carteira de Projetos em Avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade e sujeita a estudos adicionais de financiabilidade antes do início da execução.

“Nossos investimentos somam volume significativo para a economia brasileira, US$ 109 bilhões, que representam 5% dos investimentos totais no país. Nossos projetos têm o potencial de gerar e sustentar 311 mil empregos diretos e indiretos e vamos contribuir com R$ 1,4 trilhão em tributos para municípios, estados e União nos próximos cinco anos, afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Ela disse que a empresa seguirá sua trajetória de líder na transição energética justa, promovendo o desenvolvimento sustentável do país, contribuindo para a segurança energética nacional, gerando valor e compartilhando os resultados com a sociedade,

A fim de garantir resiliência financeira e flexibilidade para responder às condições de mercado, o Plano introduz um novo mecanismo para a Carteira em Implantação, com duas classificações: “Carteira em Implantação Base”: US$ 81 bilhões, que engloba os projetos cujo orçamento foi aprovado no plano, mesmo que ainda não sancionados, cujos investimentos ainda terão seu mérito econômico avaliado. A companhia tem também a “Carteira de Implantação Alvo”, cujos US$ 10 bilhões adicionais dependem da confirmação do orçamento e da análise de financiabilidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 26 minutos

Taxa de desemprego cai para 5,4%, a menor desde 2012

Trimestre tem recorde de carteira assinada e de rendimento
Economia Há 3 horas

Caixa conclui pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família

Recebem nesta sexta beneficiários com NIS de final 0
Economia Há 3 horas

Receita paga lote da malha fina de novembro

Cerca de 214 mil contribuintes receberão R$ 494,09 milhões

 (Foto: Cotribá/ Divulgação/CP)
Mercado Lácteo Há 4 horas

Conseleite projeta nova queda no preço do leite no RS

Referência de novembro recua e reforça pressão sobre produtores diante do excesso de oferta e entrada de importados

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Governo quer regulamentar mercado de carbono até fim de 2026

Ministério lançou força-tarefa para acelerar definição de normas

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
29° Sensação
1.94 km/h Vento
43% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Pixlog é uma das Top 10 premiadas no Show Florestal
Tecnologia Há 20 minutos

Especialista avalia gestão de TI como centro de custo
Câmara Há 20 minutos

Comissão do Esporte debate preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026
Economia Há 20 minutos

Taxa de desemprego cai para 5,4%, a menor desde 2012
Festa • Natal Há 33 minutos

Natal da Feliz Cidade promete encantar Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,26%
Euro
R$ 6,18 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 520,075,11 +0,39%
Ibovespa
158,937,10 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias