Governador Eduardo Leite é homenageado por avanços na saúde da região Sul em evento da Santa Casa de Pelotas

O governador Eduardo Leite foi homenageado no jantar de Ação de Graças, promovido pela Santa Casa de Misericórdia, na noite desta quinta-feira (27/11), no Clube Brilhantes, em Pelotas. O reconhecimento, entregue na categoria Autoridades Políticas, ressalta a trajetória pública de Leite e seu papel decisivo no fortalecimento do sistema de saúde do município e para o Sul do Estado. A cerimônia reuniu autoridades, empresários, representantes do setor de saúde e lideranças comunitárias da região. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, também foi homenageada na cerimônia.

Durante o evento, foram lembradas iniciativas do governo Leite que, nos últimos anos, redefiniram o acesso à saúde na região Sul. Programas como o Avançar na Saúde, Assistir, Rede Bem Cuidar e SUS Gaúcho garantiram investimentos estruturais e operacionais, ampliando capacidade assistencial, modernizando equipamentos e garantindo maior previsibilidade de repasses aos hospitais.

Em sua fala, Leite destacou que a homenagem simboliza os resultados de políticas públicas consistentes na área da saúde e que Pelotas é exemplo de como planejamento, parceria institucional e investimento transformam realidades. “Esta homenagem me toca porque ela não olha apenas para a trajetória pessoal, mas para o que conseguimos construir juntos. Pelotas é a prova de que quando há diálogo entre governo, instituições e comunidade, o resultado aparece naquilo que importa, na vida das pessoas atendidas. Foi com esse espírito que nós estruturamos investimentos sólidos e duradouros. Pelo Avançar na Saúde, destinamos R$ 122,8 milhões apenas para Pelotas, transformando esses recursos em obras, leitos, tecnologia e serviços que chegam até quem mais precisa", declarou.

"Pelo Avançar na Saúde, destinamos R$ 122,8 milhões só para Pelotas, levando obras e serviços até quem mais precisa", diz Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador também lembrou os investimentos diretamente destinados à instituição. “Aqui, na Santa Casa de Misericórdia, nós investimos R$ 25,2 milhões, viabilizando a usina solar, a modernização de áreas assistenciais e a aquisição de equipamentos como o mamógrafo. São investimentos que não aparecem só em planilhas, mas aparecem na dignidade do cuidado. Com o Programa Assistir, garantimos R$ 25 milhões a mais por ano para hospitais de Pelotas, permitindo previsibilidade de custeio. No caso da Santa Casa, esse reforço significou um crescimento de 138,9% nos repasses, o que faz diferença no dia a dia de quem salva vidas”, afirmou.

Investimentos para a saúde no Sul do Estado

Abrindo a perspectiva para a região Sul, Leite reforçou que a transformação do sistema de saúde vai além dos limites municipais. “E não paramos por aqui. No novo Hospital de Pronto Socorro, aportamos R$ 72,7 milhões, porque a urgência e a emergência exigem respostas estruturantes, e Pelotas merecia ter essa resposta definitiva. Já ultrapassamos R$ 235 milhões em investimentos no Corede Sul, um aporte que vem fortalecendo desde a atenção básica até serviços especializados. Esse é o caminho da responsabilidade pública: cuidar das pessoas com planejamento, continuidade e visão de futuro”, enfatizou.

Secretária da Saúde, Arita Bergmann, também foi homenageada pela Santa Casa de Pelotas -Foto: Maurício Tonetto/Secom