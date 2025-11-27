Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil sobra diante de Cuba na estreia do Mundial de Handebol Feminino

Próximo adversário será a República Tcheca, no sábado (29), às 14h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 18h33

O Brasil estreou com sobra no Mundial de Handebol Feminino em Stuttgart (Alemanha). Na tarde desta quinta-feira (27), as Leoas – apelido da seleção feminina – aplicaram 41 a 20 em Cuba, na primeira rodada do Grupo G. Alguns destaques do Brasil em quadra foram a veterana Alexandra Nascimento (Alê), com sete gols marcados, e a estreante em Mundiais Jamily Felix, com seis. Quem também sobressaiu foi a ponta-direita Jéssica Quintino, eleita MVP (Most Value Player) - melhor jogadora da partida.

O próximo adversário será a República Tcheca, no sábado (29), às 14h (horário de Brasília). Em caso de nova vitória, as Leoas selam a classificação.

[Post Instagram]

As Leoas dominaram a partida do início ao fim. Ao término dos 30 minutos iniciais já lideravam o placar por 18 a 13. No segundo tempo, foram ainda mais implacáveis: aos seis minutos já tinham 24 a 14 de vantagem. O técnico Cristiano Rocha aproveitou o embate para colocar em quadra jogadoras do banco reserva e o ritmo seguiu intenso até o apito final, com a seleção cravando 41 a 20 sobre as cubanas.

A seleção busca o bicampeonato mundial. Em 2013 as Leoas já contavam com a ala-direita Alê quando conquistaram o primeiro título mundial da história. Um ano antes, ela fora eleita a melhor jogadora do mundo. Alê está de volta à Amarelinha após hiato de quatro anos, dedicados à maternidade. Atualmente, a atleta de 43 anos defende o clube Handball Erice (Itália).

Formato

O Mundial reúne 38 seleções, divididas em oito grupos de quatro. As três melhores equipes de cada chave na fase de grupos avançam ao Main Round (etapa principal). A partir daí, serão formadas quatro novas chaves e serão considerados os pontos obtidos na primeira fase. Só se classificarão às quartas de final os dois melhores de cada grupo do Main Round. A partir das quartas, todas as fases serão eliminatórias até a decisão do título, programada para 14 de dezembro.

Próximos jogos da seleção na primeira fase

Sábado (29) - 14h - Brasil x República Tcheca

Segunda-feira (1º de dezembro) - 16h30 — Brasil x Suécia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Brasil perde para Itália nos pênaltis e fica em 4º no Mundial Sub-17

Portugal fatura o título inédito após vencer Áustria por 1 a 0
Esportes Há 20 horas

Bareiro marca, Fortaleza vence Bragantino e respira no Brasileirão

Leão do Pici prolonga série invicta e fica a um ponto de sair do Z4
Esportes Há 20 horas

Flamengo embarca para final da Libertadores com festa da torcida

Rubro-Negro decide título com Palmeiras no próximo sábado
Esportes Há 22 horas

Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal

Seleção enfrenta Panamá no próximo sábado a partir das 8h30

 Banco de Imagens - Freepik
Esportes Há 1 dia

Instituto SECI participa de ação relacionada ao Criança Esperança

Projeto levou 100 meninos e meninas para um jogo contra o apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
26° Sensação
2.35 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025
Justiça Há 15 minutos

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Direitos Humanos Há 15 minutos

Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
Sistema prisional Há 15 minutos

Concluída a nona fase da Operação Mute no sistema prisional do Rio Grande do Sul
Câmara Há 15 minutos

Congresso derruba vetos de Lula ao licenciamento ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,43%
Euro
R$ 6,21 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,670,10 +1,46%
Ibovespa
158,359,77 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias