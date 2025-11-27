Tenente Portela Recebe R$ 150 Mil para Equipar o Centro Dia do Idoso

O município de Tenente Portela recebeu um importante repasse de R$ 150 mil do Governo do Estado, através do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (FUNEPI), destinado à aquisição de equipamentos para o futuro Centro Dia do Idoso.

O recurso será investido na compra de mobiliário, eletrodomésticos e outros itens essenciais para garantir o pleno funcionamento do espaço.

Esse valor se soma ao investimento inicial de R$ 950 mil já destinado à construção da obra, que, juntamente com a contrapartida municipal de R$ 167.774, totaliza um aporte de mais de R$ 1,1 milhão na implantação do serviço.

O Centro Dia, anexo ao CRAS, está em fase final de construção e tem previsão de iniciar suas operações no próximo ano.

Conforme a secretária de Assistência Social e Habitação, Rosangela Fornari, o local foi planejado para acolher cerca de 20 idosos por dia, promovendo autonomia e bem-estar.

O espaço contará com uma infraestrutura completa, incluindo salas de repouso e convivência, ambulatório, refeitório e banheiros adaptados, e será operado por uma equipe técnica multidisciplinar integrada aos cuidadores familiares.