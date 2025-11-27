Quinta, 27 de Novembro de 2025
Vista Gaúcha Distribui R$ 28 Mil em Prêmios a Entidades Sociais

O valor total investido na iniciativa, proveniente dos cofres públicos, foi de aproximadamente R$ 28 mil

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações Rádio A Verdade 
27/11/2025 às 15h24
Fotos: Rádio A Verdade

Em uma importante demonstração de apoio às ações sociais, a Administração Municipal de Vista Gaúcha realizou na tarde desta quinta-feira, 27 de novembro, a distribuição de prêmios para 17 entidades do município.

A cerimônia ocorreu no Auditório Municipal Michele Prates, reunindo lideranças e representantes das organizações beneficiadas.

O evento contou com a presença do vice-prefeito André Danete e dos secretários João Valdemir (Desporto, Lazer e Turismo) e Celso Dalcero (Educação), que destacaram o papel fundamental das entidades na comunidade. Organizações como a Sociedade de Damas, o Grupo de Mães e o Oásis estiveram representadas por suas presidentes e tesoureiras.

O valor total investido na iniciativa, proveniente dos cofres públicos, foi de aproximadamente R$ 28 mil, contemplando um total de 418 sócias das 17 entidades, com direito a um prêmio por CPF.

Em seu discurso, o vice-prefeito Danete reforçou a importância da parceria entre a gestão e as entidades, mas fez um alerta sobre a necessidade de rigor nas regras, frisando a transparência para evitar o comprometimento do processo com a distribuição duplicada de prêmios. A ação, amplamente elogiada, celebra a solidariedade e fortalece o vínculo da administração com o desenvolvimento social de Vista Gaúcha.

