Secretário de Estado da Saúde participa da 11ª Assembleia do Conass em Brasília

Foto: Assessoria ConassO secretário de Estado da Saúde, e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Diogo Demarchi, qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/11/2025 às 14h33
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Assessoria Conass

O secretário de Estado da Saúde, e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Diogo Demarchi, que representa a região Sul, esteve presente nesta quarta-feira, 26, em Brasília, na 11ª Assembleia do Conass, que reúne gestores estaduais de saúde de todo o país.

Entre os temas discutidos na reunião, os gestores avançaram nas discussões sobre as pautas que serão analisadas nesta quinta-feira (27), pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Entre os principais pontos da agenda estão alterações regulatórias e propostas de novos investimentos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

O grupo debateu a proposta de revisão da Portaria GM/MS nº 7.874/2025, que prevê aumento do repasse de custeio a estados e municípios para ações de resposta a Emergências em Saúde Pública. Além da definição dos recursos federais destinados ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica para 2026.

“É necessário a ampliação dos repasses do Ministério da Saúde aos Estados e municípios principalmente de situações de emergência, o governo federal precisa fazer a sua parte, nós gestores, estamos, cada vez mais, assumindo muitas responsabilidades e aplicando recursos superiores aos previstos na legislação porque entendemos que a saúde das pessoas precisa ser prioridade”, destaca o secretário.

A pauta também incluiu a criação do Programa Nacional de Formação Técnica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e a instituição da Política Nacional de Residências em Saúde, ações estratégicas para fortalecer a formação de profissionais e a estrutura do sistema público de saúde brasileiro.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

