Alcolumbre defende votação dos vetos à Lei do Licenciamento Ambiental; acompanhe

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu a inclusão dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental na pauta de votações desta quinta-feira (27). "Votar esses vetos é fundamental para destravarmos o tema do licenciamento como um todo, estabilizando o marco legal, dando previsibilidade jurídica e permitindo que o Congresso avance nas demais matérias", disse.

Segundo Alcolumbre, transformar a análise dos vetos em disputa política desconsidera o papel institucional do Congresso. A votação desse veto não é gesto político isolado, é uma necessidade institucional, segundo ele. "Há regiões inteiras aguardando que o Congresso finalize essa discussão, para que grandes projetos saiam do papel, gerando emprego, renda e crescimento econômico, sempre com responsabilidade ambiental", afirmou.

Mais cedo, Alcolumbre agradeceu a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta, na sessão do Congresso. "Motta chega, agora, à sessão do Congresso e participa de uma importante sessão. Conte com o Senado para caminharmos, juntos, na defesa dos interesses do povo brasileiro", declarou.

