Comissão debate práticas abusivas na saúde suplementar

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (2) audiência pública sobre denúncias de práticas abusivas na saúde suplementar e nos planos de saúde.

A reunião será realizada às 14 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido da deputada Julia Zanatta (PL-SC). Ela afirma que o objetivo é apurar e discutir ações que afetam consumidores e profissionais, como negativas abusivas de cobertura, fragilidades na atuação regulatória e possíveis irregularidades em auditorias médicas.

Julia Zanatta acrescenta que o setor enfrenta problemas que comprometem a legalidade, a ética e a proteção dos pacientes, exigindo respostas legislativas e maior fiscalização.

“A saúde suplementar no Brasil atravessa uma crise estrutural que impacta diretamente consumidores e profissionais da saúde”, diz.