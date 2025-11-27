Comissão promove encontro nacional de comissões legislativas de direitos humanos

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta segunda-feira (1º), o Encontro das Comissões Legislativas de Direitos Humanos do Brasil. O seminário com o tema “Desafios e Perspectivas das Comissões Legislativas de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial no Brasil: Construindo uma Agenda Federativa” será realizado às 11 horas, no plenário 9.

O evento atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ). Segundo o parlamentar, o objetivo é promover o diálogo entre presidentes de comissões de direitos humanos das assembleias legislativas e das câmaras municipais das capitais, com foco na troca de experiências e na articulação de estratégias comuns.

Reimont acrescenta que a integração entre os entes federativos é necessária para fortalecer a atuação institucional dos legislativos na defesa dos direitos humanos e da igualdade racial.

“As comissões legislativas de direitos humanos são espaços estratégicos para o fortalecimento da democracia, da cidadania e da justiça social”, afirma.