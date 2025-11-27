Vista Gaúcha recebe R$ 200 mil para adquirir furgão de apoio à agricultura familiar

Vista Gaúcha firmou, na terça-feira (25), um convênio no valor de R$ 200.361,35 com o Governo do Estado por meio da Consulta Popular 2024-2025. O recurso será destinado à compra de um furgão que auxiliará no transporte de produtos da agricultura familiar e das agroindústrias locais.

A assinatura ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em Porto Alegre, com a presença do vice-prefeito André Danette e de autoridades estaduais e municipais. O novo veículo deve aprimorar a distribuição de produtos in natura até as agroindústrias, favorecendo a logística de escoamento da produção e ampliando o alcance no mercado local e regional.

O vice-prefeito ressaltou a relevância do investimento para o desenvolvimento econômico do município. Segundo ele, o furgão é fundamental para fortalecer a cadeia produtiva e ampliar as oportunidades para os produtores, destacando a importância da parceria com o Estado para melhorar a infraestrutura local e impulsionar as agroindústrias.

O valor repassado integra o programa estadual que permite aos municípios solicitar investimentos conforme as necessidades da comunidade. Além de estimular a economia regional, a iniciativa deve criar novas oportunidades de emprego e reforçar a produção local.