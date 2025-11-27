Quinta, 27 de Novembro de 2025
Em Cruzeiro do Sul, Estado inaugura reforma de unidade básica de saúde e avança em novas obras na atenção primária

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou, na quarta-feira (26/11), em Cruzeiro do Sul, no V...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/11/2025 às 11h07
UBS Doutor Pereira foi recuperada após ser impactado pelas enchentes de maio de 2024 -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou, na quarta-feira (26/11), em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, a reforma da unidade básica de saúde (UBS) Doutor Pereira. O espaço, essencial para o atendimento da população, foi recuperado após ser impactado pelas enchentes de maio de 2024, que provocaram transbordamentos, alagamentos e danos severos à infraestrutura urbana e aos equipamentos públicos de saúde no município.

Situada na Rua Visconde do Rio Branco, a UBS recebeu investimentos do governo do Estado para obras em duas frentes: R$ 304.038 por meio da Portaria das Calamidades (voltada a chuvas e enchentes); e R$ 200 mil pelo programa Avançar Mais na Saúde, na unidade vinculada à Rede Bem Cuidar RS. Com a reabertura, a UBS retoma integralmente os serviços de atenção primária, que chegaram a ser parcialmente suspensos ou realocados para espaços improvisados durante o período de obras.

Como destacou Arita durante o evento, o governo estadual se fez presente em todos aqueles municípios que tiveram danos por causa de calamidades, em especial as enchentes do último ano. “Trabalhamos sempre com as boas parcerias e temos o propósito de dar condições de trabalho para as equipes e, principalmente, de fortalecer a atenção primária em saúde. O posto de saúde é a primeira porta de entrada da população, por isso valorizamos as estruturas e a possibilidade de ter espaços mais qualificados para o acolhimento e o atendimento das pessoas”, frisou.

Retomada dos serviços de saúde no município

Cruzeiro do Sul tem governo do Estado. Para o vice-prefeito Carlos Spiekermann, a inauguração da unidade é simbólica. “Essa obra é a primeira entregue depois da reconstrução. Por isso, ela tem um grande significado e demonstra a resiliência que temos, com esforço e vontade de recomeçar”, disse.

As enchentes de 2024 inundaram a UBS pelos fundos, ocasionando infiltrações, comprometimento das instalações elétricas e hidráulicas; deterioração de pisos, paredes e cobertura; bem como perda de mobiliário e equipamentos essenciais. Com a reforma, foram executadas intervenções como instalação e adequação das redes elétricas, a substituição do sistema de esgoto, a implantação de abastecimento de água quente, a colocação de ar-condicionado e a requalificação do passeio público com paisagismo, entre outras melhorias.

A UBS Doutor Pereira torna-se ainda mais estratégica para Cruzeiro do Sul, uma vez que a unidade de saúde do bairro Passo de Estrela só deve voltar a funcionar em 2026. Ela foi totalmente destruída pelo desastre meteorológico e está sendo reconstruída em uma área nova no bairro Cascata com recursos federais.

Nova portaria para reforma da UBS Cleto Johner

Foi assinada a portaria que destina R$ 427 mil para o projeto de reforma da UBS Cleto Johner, localizada na Rua Santa Catarina -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Foi assinada a portaria que destina R$ 427 mil para o projeto de reforma da UBS Cleto Johner, localizada na Rua Santa Catarina -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Na mesma agenda, foi assinada a portaria que destina R$ 427.260 para o projeto de reforma da UBS Cleto Johner, localizada na Rua Santa Catarina. O diagnóstico técnico identificou espaços físicos reduzidos e mal distribuídos, ausência de acessibilidade plena, necessidade de adequação às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), rede elétrica e hidráulica insuficientes e precariedade de ambientes de apoio (recepção, farmácia, sala de vacina e almoxarifado).

A intervenção prevista busca corrigir fragilidades, garantir infraestrutura adequada, funcional e acessível, além de ampliar a resolutividade dos serviços, fortalecendo a atenção primária à saúde. Com a reforma e as adequações sanitária e de acessibilidade, a expectativa é que haja ampliação da capacidade de atendimento da UBS, bem como melhoria da qualidade dos serviços, da segurança e da satisfação de usuários e profissionais, com um acolhimento humanizado e resolutivo.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

