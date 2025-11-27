Palmitinho cobra solução para trecho com falhas na RST-528

O prefeito de Palmitinho, Benhur Barth, acompanhado dos vereadores Antonio José de Cézaro e Rose Cleri de Souza, esteve em Porto Alegre para uma audiência com o secretário estadual de Transportes e Logística, Juvir Costella.

O encontro também contou com a presença do prefeito de Caiçara, Zílio Roggia, e teve como foco os 215 metros remanescentes de pavimentação da RST-528, no trecho localizado em frente ao Hotel Duarte.

A administração de Palmitinho destacou a urgência em solucionar o problema, apontando que a obra anterior apresentou falhas graves, resultando em má execução e desperdício de recursos públicos. Conforme as lideranças municipais, o trecho inacabado tornou-se um exemplo de descaso e necessita de correção imediata.

Durante a audiência, os representantes de Palmitinho informaram que já atuam para recuperar e reparar a área comprometida, reforçando o compromisso com o uso adequado do dinheiro público e com a entrega de uma via segura e devidamente pavimentada para a comunidade.