Vigilância Sanitária fecha abrigo com idosos em condições precárias

Abrigo funcionava irregularmente em Paciência, zona oeste do Rio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 08h42
Vigilância Sanitária fecha abrigo com idosos em condições precárias
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), em ação conjunta com a Vigilância Sanitária do Rio, resgataram, nessa quarta-feira (26), sete idosos em um abrigo que funcionava irregularmente em Paciência, na zona oeste da cidade. As vítimas foram encontradas sozinhas, vivendo em condições precárias e insalubres. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal.

O local não tinha autorização para funcionar como Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). No momento da ação, não foi encontrada uma equipe de atendimento para realizar as atividades básicas. A residência estava em condições precárias e os alimentos estavam acondicionados de forma insalubre.

Os responsáveis pelo instituto não estavam presentes, mas já foram identificados e devem responder por exercício irregular de atividade e exposição a risco da saúde de pessoas idosas . As vítimas passarão por avaliação médica, devendo ser encaminhados a outras instituições ou entregues aos familiares.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária participou da ação e constatou tratar-se de estabelecimento clandestino, com ausência de documentação adequada, incluindo a licença de funcionamento e condições sanitárias e estruturais insatisfatórias.

DENGUE
