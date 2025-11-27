Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Flamengo embarca para final da Libertadores com festa da torcida

Rubro-Negro decide título com Palmeiras no próximo sábado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 00h18

Com direito a grade festa da sua torcida, o Flamengo embarcou na tarde desta quarta-feira (26) para Lima (Peru), onde disputa a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras a partir das 18h (horário de Brasília) do próximo sábado (29).

Um dia após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro, resultado com o qual encaminhou o título da competição, o Rubro-Negro da Gávea recebeu o carinho dos seus torcedores durante um percurso de cerca de 45 quilômetros entre o Ninho do Urubu e o Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão.

Durante o trajeto, torcedores subiram em cima do ônibus que levava os jogadores. Em determinado momento, alguns dos aficionados do Rubro-Negro chegaram a entrar no veículo através da saída de emergência posicionada no teto.

O final do cortejo, chamado de Aerofla, foi marcado por uma grande confusão, com policiais militares fazendo uso de bombas de efeito moral e gás de pimenta para tentar dispersar a multidão.

Segundo nota do Flamengo, a delegação “tem chegada prevista à capital peruana para às 23h25 desta quarta-feira”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Bareiro marca, Fortaleza vence Bragantino e respira no Brasileirão

Leão do Pici prolonga série invicta e fica a um ponto de sair do Z4
Esportes Há 5 horas

Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal

Seleção enfrenta Panamá no próximo sábado a partir das 8h30

 Banco de Imagens - Freepik
Esportes Há 7 horas

Instituto SECI participa de ação relacionada ao Criança Esperança

Projeto levou 100 meninos e meninas para um jogo contra o apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno
Esportes Há 12 horas

Brasil estreia quinta-feira nas Eliminatórias do Mundial de basquete

Seleção busca uma das sete vagas destinadas a países das Américas

 Halston Pitman
Esportes Há 1 dia

Stallion Motorsports escala piloto Celso Neto para IMSA 2026

Equipe estreia na IMSA Michelin Pilot Challenge; o brasileiro disputa a temporada 2026 na categoria TCR com o novo CUPRA Leon VZ TCR #77

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
20° Sensação
1.1 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Senado aprova projeto que torna crime barricadas para cometer crimes
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que aumenta remuneração dos servidores do TCU
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova atualização de norma internacional sobre dano por poluição de óleo
Esportes Há 2 horas

Bareiro marca, Fortaleza vence Bragantino e respira no Brasileirão
Esportes Há 2 horas

Flamengo embarca para final da Libertadores com festa da torcida

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,09%
Euro
R$ 6,19 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,144,72 +1,11%
Ibovespa
158,554,94 pts 1.7%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias