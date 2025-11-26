Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Instituto SECI participa de ação relacionada ao Criança Esperança

Projeto levou 100 meninos e meninas para um jogo contra o apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 19h24
Instituto SECI participa de ação relacionada ao Criança Esperança
Banco de Imagens - Freepik

Um time de 100 crianças do projeto “Educação em Movimento”, do Instituto SECI, organização com sede em Santo André (SP), participou, no fim de outubro, de uma ação de visibilidade nacional ligada ao Criança Esperança. A turma, formada por meninos e meninas entre 5 e 12 anos, teve o desafio de enfrentar em campo o apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno, e os comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes como forma de chamar atenção para a importância do apoio às causas sociais.

Para o SECI, as tecnologias, políticas, estrutura, programação e consolidada atuação no terceiro setor levaram à escolha do Instituto para sediar a dinâmica. Já para as crianças, o dia foi de festa por estarem na mesma quadra que as figuras que eles acompanham pela televisão e pela internet.

Mesmo com os craques no campo, os meninos e meninas do Instituto SECI venceram o time do Globo Esporte por 3 a 2. O apresentador Fred Bruno destaca o quanto a diversão e competitividade guiaram o tempo juntos. “Eu, com certeza, saio daqui muito feliz. As crianças se divertiram, venceram; gostei de ver o quanto eles são competitivos. A principal lição que fica disso tudo é que o esporte pode mudar vidas mostrando o que é garra, determinação e trabalho em equipe”, disse.

Caio Ribeiro e Paulo Nunes já conheciam o trabalho do Instituto. “O projeto é fantástico e eu espero que daqui saiam grandes cidadãos e cidadãs, educados e capacitados para o mercado de trabalho, e que tenham uma boa base para correr atrás dos sonhos”, afirma Caio. “Tenho muito orgulho de estar aqui e nada é mais gratificante do que poder brincar com eles”, disse Paulo.

Projetos

“Educação em Movimento” é um projeto que combina aulas de reforço escolar personalizadas e práticas esportivas, como o futebol educacional, para criar uma experiência completa de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, impactando positivamente o desempenho escolar, os hábitos de saúde, a inclusão feminina no esporte, a valorização da diversidade e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

O Criança Esperança é um projeto que completa 40 anos em 2025 e já impactou mais de 5 milhões de crianças e jovens em mais de 6 mil projetos em todo o país. “Participar de alguma forma do Criança Esperança por meio de um programa tão popular é um prazer, uma honra e também uma grande vitrine para demonstrar o poder de impacto da educação e do esporte juntos”, diz Guilherme Ferreira, presidente do Instituto SECI.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 35 minutos

Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal

Seleção enfrenta Panamá no próximo sábado a partir das 8h30
Esportes Há 8 horas

Brasil estreia quinta-feira nas Eliminatórias do Mundial de basquete

Seleção busca uma das sete vagas destinadas a países das Américas

 Halston Pitman
Esportes Há 1 dia

Stallion Motorsports escala piloto Celso Neto para IMSA 2026

Equipe estreia na IMSA Michelin Pilot Challenge; o brasileiro disputa a temporada 2026 na categoria TCR com o novo CUPRA Leon VZ TCR #77
Esportes Há 2 dias

CBF anuncia Calendário do Futebol Feminino para o ano de 2026

Série A1 do Campeonato Brasileiro tem aumento de participantes
Esportes Há 2 dias

Seleção feminina inicia preparação para amistosos na Europa

Primeiro compromisso do Brasil será diante da Noruega na sexta (28)

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
24° Sensação
1.33 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Economia Há 33 minutos

Estudo defende substituir vale-transporte por tarifa zero universal
Política Há 33 minutos

Câmara aprova aumento de prisão temporária de 5 para 15 dias
Esportes Há 33 minutos

Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal
Geral Há 47 minutos

Governo federal anuncia mais R$ 3,3 bi para reconstrução do RS
Justiça Há 47 minutos

Após audiência de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,09%
Euro
R$ 6,19 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 511,310,46 +0,16%
Ibovespa
158,554,94 pts 1.7%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias