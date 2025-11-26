Quarta, 26 de Novembro de 2025
Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS no Hospital Bruno Born, em Lajeado

O governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (26/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/11/2025 às 19h03

Secretaria Arita Bergmann (de azul) celebrou união de esforços na construção de políticas públicas -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (26/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS, em Lajeado. O serviço já está em funcionamento em um espaço administrado pelo Hospital Bruno Born, no antigo prédio do INSS. Na mesma solenidade, equipes de 33 municípios da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) foram reconhecidas pela Secretaria da Saúde (SES) como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

“Esse é um momento de celebração da união de esforços na construção de políticas públicas”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que participou da inauguração. O serviço – que conta com equipe completa, incluindo um médico geriatra, e recebe aporte de R$ 130 mil mensais do governo estadual – será referência para 37 municípios da área de abrangência da 16ª CRS, sediada em Lajeado.

“Somos parceiros de primeira hora e queremos agradecer a iniciativa do Estado na formulação do programa”, disse o presidente do Hospital Bruno Born, Marcos Frank.

O Saúde 60+ RS tem como objetivo ofertar atendimento ambulatorial especializado e regionalizado para pessoas com 60 anos ou mais, classificadas como frágeis pela atenção primária à saúde ou com diagnóstico de demência.

“Agora temos uma equipe de referência e multidisciplinar para auxiliar esses pacientes que são complexos. E o espaço foi construído de forma muito eficiente e ágil”, destacou a secretária municipal de Saúde de Lajeado, Giovanna Linhares. Segundo dados do município, cerca de 15% da população é idosa.

Sobre o programa

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado que funciona por meio de serviços regionalizados de saúde e atua como apoio à atenção primária. Com a iniciativa, busca-se evitar internações desnecessárias e reduzir as filas de espera por atendimento especializado.

A meta é implantar até 20 centros regionais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Até o momento, 15 serviços foram habilitados e sete já estão em funcionamento.

Certificação de Equipe de Amiga da Mãe, Parceria e Criança

No evento desta quarta, a SES reconheceu equipes de 33 municípios da 16ª CRS como Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A certificação faz parte do Programa Rede Bem Cuidar RS (RBC), que está focado atualmente na assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo.

A RBC é um projeto estratégico que possui 607 unidades da atenção primária distribuídas por todo o RS. As equipes que fazem parte da rede aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, no sentido de oferecer atenção integral e equitativa para a população abrangida em seu território.

A obtenção do certificado atesta que as equipes atingiram qualificação do atendimento ao puerpério e ao recém-nascido. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver ações voltadas aos cuidados materno, paterno e infantil, as quais são propostas anualmente e avaliadas semestralmente.

Municípios certificados na 16ª CRS

  • Anta Gorda – Equipe PSF 01
  • Arroio do Meio – Equipe Aimoré
  • Boqueirão do Leão – Equipe ESF Boqueirão do Leão
  • Canudos do Vale – Equipe PSF Canudos do Vale
  • Capitão – Equipe Centro
  • Colinas – Equipe Colinas
  • Coqueiro Baixo – Equipe ESF Coqueiro Baixo
  • Cruzeiro do Sul – Equipe Saúde da Família
  • Dois Lajeados – Equipe ESF Dois Lajeados
  • Doutor Ricardo – Equipe PSF Doutor Ricardo
  • Encantado – Equipe PSF 1
  • Fazenda Vilanova – Equipe ESF 2 Fazenda Vilanova
  • Forquetinha – Equipe ESF de Forquetinha
  • Ilópolis – Equipe ESF SB1
  • Imigrante – Equipe Programa Saúde da Família
  • Lajeado – Equipe ESF Jardim do Cedro
  • Muçum – Equipe ESF 1
  • Nova Bréscia – Equipe ESF Nova Bréscia
  • Paverama – Equipe Zona Urbana
  • Poço das Antas – Equipe ESF Poço das Antas
  • Pouso Novo – Equipe PSF Centro
  • Progresso – Equipe PSF da Sede
  • Putinga – Equipe ESF 01
  • Relvado – Equipe PSF 1
  • Roca Sales – Equipe ESF 1
  • Santa Clara do Sul – Equipe PSF 1
  • São José do Herval – Equipe de PSF
  • Sério – Equipe PSF
  • Taquari – Equipe ESF Quatro José Carlos Ramos
  • Teutônia – Equipe ESF Teutônia 02
  • Travesseiro – Equipe PSF 1
  • Vespasiano Corrêa – Equipe Vespasiano Corrêa Urbana e Rural
  • Westfália – Equipe Programa Saúde da Família

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
