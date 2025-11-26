Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS no Hospital Bruno Born, em Lajeado

O governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (26/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS, em Lajeado. O serviço já está em funcionamento em um espaço administrado pelo Hospital Bruno Born, no antigo prédio do INSS. Na mesma solenidade, equipes de 33 municípios da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) foram reconhecidas pela Secretaria da Saúde (SES) como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

“Esse é um momento de celebração da união de esforços na construção de políticas públicas”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que participou da inauguração. O serviço – que conta com equipe completa, incluindo um médico geriatra, e recebe aporte de R$ 130 mil mensais do governo estadual – será referência para 37 municípios da área de abrangência da 16ª CRS, sediada em Lajeado.

“Somos parceiros de primeira hora e queremos agradecer a iniciativa do Estado na formulação do programa”, disse o presidente do Hospital Bruno Born, Marcos Frank.

O Saúde 60+ RS tem como objetivo ofertar atendimento ambulatorial especializado e regionalizado para pessoas com 60 anos ou mais, classificadas como frágeis pela atenção primária à saúde ou com diagnóstico de demência.

“Agora temos uma equipe de referência e multidisciplinar para auxiliar esses pacientes que são complexos. E o espaço foi construído de forma muito eficiente e ágil”, destacou a secretária municipal de Saúde de Lajeado, Giovanna Linhares. Segundo dados do município, cerca de 15% da população é idosa.

Sobre o programa

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado que funciona por meio de serviços regionalizados de saúde e atua como apoio à atenção primária. Com a iniciativa, busca-se evitar internações desnecessárias e reduzir as filas de espera por atendimento especializado.

A meta é implantar até 20 centros regionais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Até o momento, 15 serviços foram habilitados e sete já estão em funcionamento.

Certificação de Equipe de Amiga da Mãe, Parceria e Criança

No evento desta quarta, a SES reconheceu equipes de 33 municípios da 16ª CRS como Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A certificação faz parte do Programa Rede Bem Cuidar RS (RBC), que está focado atualmente na assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo.

A RBC é um projeto estratégico que possui 607 unidades da atenção primária distribuídas por todo o RS. As equipes que fazem parte da rede aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, no sentido de oferecer atenção integral e equitativa para a população abrangida em seu território.

A obtenção do certificado atesta que as equipes atingiram qualificação do atendimento ao puerpério e ao recém-nascido. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver ações voltadas aos cuidados materno, paterno e infantil, as quais são propostas anualmente e avaliadas semestralmente.

Municípios certificados na 16ª CRS

