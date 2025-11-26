Governo Leite destina R$ 3,86 milhões para hospitais e unidades básicas de saúde em sete municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), formalizou, nesta quarta-feira (26/11), repasses que somam R$ 3,86 milhões para fortalecer a rede pública de saúde no Rio Grande do Sul. Serão beneficiados os hospitais de Três Passos e Marques de Souza, além de cinco municípios, que receberão recursos para obras e melhorias em suas unidades de saúde.

A assinatura dos convênios e das portarias ocorreu por videoconferência entre a titular da SES, Arita Bergmann, e representantes das entidades e dos municípios beneficiados.

Implantação de hemodiálise

Entre os repasses, destaca-se o convênio com o Hospital de Caridade de Três Passos, que receberá R$ 925,53 mil, para aquisição de equipamentos destinados à implantação de hemodiálise. O serviço atenderá pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e começará a funcionar nos próximos meses.

Outro repasse é para a Associação Hospitalar Marques de Souza, que contará com R$ 624,39 mil, para a reforma da ala de internação, que possui 41 leitos. Os quartos, os banheiros e as áreas comuns serão modernizados e passarão por adequações estruturais e melhorias na iluminação e na climatização.

Secretária Arita Bergmann assinou documentos que autorizam investimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Saúde do trabalhador

Por meio de portaria, o município de Ametista do Sul receberá R$ 1,23 milhão, para construir a sede própria do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, com dois pavimentos e estrutura especializada para atender cerca de dois mil trabalhadores, principalmente garimpeiros da maior reserva de ametista do mundo.

Rede Bem Cuidar RS

Além disso, serão destinados recursos, para reformas e ampliações das unidades básicas de saúde da Rede Bem Cuidar (RBC), aos municípios de Camargo (R$ 349,84 mil), Glorinha (R$ 185,93 mil), Lagoão (R$ 350 mil) e Nova Santa Rita (R$ 200 mil).

O programa Avançar Mais na Saúde já investiu mais de R$ 105 milhões em obras na RBC, qualificando a atenção primária, principal porta de entrada do SUS.