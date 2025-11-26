Presidente da AMZOP articula propostas de desenvolvimento para o Noroeste gaúcho em Porto Alegre

O presidente da AMZOP (Associação dos Municípios da Zona da Produção) e prefeito de Seberi, Adilson Balestrin, cumpriu uma importante agenda de articulação em Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de novembro, com foco no desenvolvimento integrado do Norte do Rio Grande do Sul.

As atividades, organizadas em parceria com a FEDERASUL (Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), incluíram:

Terça-feira (25/11) : Um jantar-reunião de brainstorming com lideranças regionais do Médio Alto Uruguai.

Quarta-feira (26/11): Uma reunião oficial na sede da FEDERASUL, no Palácio do Comércio.

O foco principal dos encontros foi o debate e a construção de estratégias para o crescimento regional, com ênfase nas seguintes áreas:

Qualificação de Mão de Obra: Geração de profissionais preparados para o mercado regional.

Infraestrutura : Melhorias nas vias urbanas e nas conexões entre municípios e regiões.

Segurança Pública: Apoio e investimentos em estrutura e avanços na área, considerado um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social.

Presenças e representatividade

Os eventos contaram com a participação de diversas lideranças regionais e estaduais, incluindo o presidente da FEDERASUL, Rodrigo Sousa Costa, a deputada estadual Delegada Nadine, e secretários de Estado.

Representando o município de Seberi, estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento, Francislaine Trevisan Balestrin, e a presidente da Câmara de Vereadores, Mara Falcão, entre outros líderes municipais e empresariais.

A área da segurança pública teve destaque, com a presença da delegada regional da 14ª DPRI, Aline Dequi Palma, do comandante do 2º Grupo de Polícia Ambiental (Patram), sargento Fabiano Lima da Silva, e do delegado de Polícia Civil de Frederico Westphalen, Jacson Boni.

Para Adilson Balestrin, o encontro reforçou a união das lideranças em torno de pautas que impactam diretamente a qualidade de vida da população e o crescimento sustentável do Norte Gaúcho.