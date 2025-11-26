Quarta, 26 de Novembro de 2025
Prefeitura de Erval Seco recebe veículo repassado pela Receita Federal

O município foi representado pela secretária-adjunta da Administração, Jaqueline Zilch dos Santos, que oficializou o recebimento do veículo, que agora passa a integrar a frota municipal.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
26/11/2025 às 15h56
Foto: Divulgação/Ascom

A Prefeitura Municipal de Erval Seco recebeu, nesta segunda-feira (24), um veículo oriundo de operações da Receita Federal de combate ao contrabando e ao descaminho. Esses procedimentos têm como objetivo garantir a correta arrecadação de tributos e coibir práticas ilícitas que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal ao comércio e à indústria formalmente estabelecidos.

A entrega ocorreu em Santo Ângelo e foi realizada pela Receita Federal. O município foi representado pela secretária-adjunta da Administração, Jaqueline Zilch dos Santos, que oficializou o recebimento do veículo, que agora passa a integrar a frota municipal.

