Brasil estreia quinta-feira nas Eliminatórias do Mundial de basquete

Seleção busca uma das sete vagas destinadas a países das Américas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/11/2025 às 14h14

Atual campeão da AmeriCup, O Brasil estreia contra o Chile fora de casa nesta quinta-feira (27) nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete masculino, programada para 2027 no Catar. A seleção disputa uma das sete vagas destinadas a países das Américas. Brasileiros e chilenos se enfrentarão às 20h (horário de Brasília), em Valdívia, no jogo de abertura da primeira fase. No próximo domingo (30), as equipes voltarão a duelar em São Paulo, a partir das às 19h10.

As Eliminatórias reúnem ao todo 16 equipes, divididas em quatro grupos. Brasil e Chile estão na chave C, junto com Colômbia e Venezuela. Na primeira fase todas as equipes competem entrem si, em partidas de ida e volta. As próximas janelas (rodadas) estão previstas para fevereiro/março e julho. As três melhores seleções em cada grupo avançam à segunda etapa da competição, levando a pontuação obtida incialmente.

Na segunda fase, as 12 classificadas serão divididas em dois grupos, cujas equipes jogos entre si (de ida e volta). As três primeiras colocadas e a quarta melhor geral garantirão presença no Mundial. Além da competição nas Américas, as Eliminatórias da Ásia e da Oceania (distribuição de sete vagas), África (cinco), Europa (12).

[Post Instagram]

Seleção brasileira

A Amarelinha contará com sete jogadores que levantaram a taça da AmeriCup em setembro, na Nicarágua. Alexey, Caio Pacheco, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias, Nathan Mariano e Léo Meindl. Além deles, Reynan dos Santos também chegou a ser convocado pelo técnico Aleksandar Petrovic, mas foi cortado por lesão muscular, e substituído pelo ala-armador Daniel Von Haydin.

Entre os novos talentos convocados, estão Pedro Pastre, de 18 anos, campeão do Globl Jam e Solidarity Cup; Mathias Vasquez, de 17, que já atuou com a seleção principal; Wini Braga, de 20, destaque do Minas; Brunão, de 23, campeão dos Jogos Mundiais Universitários (JMY) e do Global Jam; e Zu Júnior, de 22, também campeão do JMU.

Alguns jogadores experientes não atuarão na primeira fase das Eliminatórias por compromissos nos times em que atuam no exterior. É o caso de Yago e Márcio que disputam a Euroliga (Europa), e Gui Santos que compete na NBA (Estados Unidos). O técnico Petrovic decidiu poupar Benite, Tim Soares e Didi, para evitar desgaste por viagens longas desde Japão e Austrália. Já Bruno Caboclo se recupera de cirurgia na coluna.

Jogos do Brasil na primeira fase

27/11/2025 - Chile x Brasil

30/11/2025 - Brasil x Chile

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
