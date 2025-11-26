Quarta, 26 de Novembro de 2025
Dove amplia portfólio e reforça conexão com dermatologia

Marca intensifica relacionamento com especialistas e fortalece credibilidade científica com novos produtos e iniciativas estratégicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 12h19
Freepik/Divulgação

Dove dá mais um passo para consolidar o seu compromisso com a ciência e inovação ao expandir sua atuação no território da dermatologia. A presença no Congresso Brasileiro de Dermatologia em 2025 reforçou esse movimento, com a apresentação de novos produtos e tecnologias que traduzem avanços científicos em soluções práticas e acessíveis.

A iniciativa faz parte do plano médico da marca, que tem como principal pilar a visitação de Dove a dermatologistas em todo o Brasil — mapeando especialistas, categorias e ciclos para ampliar a penetração e fortalecer o relacionamento com a classe médica. Além desse contato direto, o plano também prevê aulas técnicas conduzidas pelo time de Pesquisa & Desenvolvimento para residentes e chefes de departamento, bem como ações de experimentação e compartilhamento científico sobre formulações. Ao longo dos ciclos, diferentes categorias são apresentadas aos especialistas, incluindo sabonetes em barra e líquidos, a linha de Séruns Corporais e de skincare facial. O objetivo é integrar os produtos à rotina clínica, reforçar a comunicação com médicos e ampliar a credibilidade científica da marca.

Como reflexo dessas iniciativas, o relacionamento próximo com a dermatologia trouxe resultados expressivos durante o plano médico de Dove: em 2024, 98% dos dermatologistas prescreveram produtos da marca a seus pacientes; 92% reconheceram Dove como líder em soluções acessíveis e econômicas; e linhas como Pele Sensível, Séruns Corporais e Desodorante Creme Sérum alcançaram índices de recomendação superiores a 95%. Já em 2025, Dove realizará mais de 15 mil visitas em sete das principais capitais brasileiras — São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Recife e Salvador —, ampliando sua presença em diferentes praças do Brasil.

Segundo Andreza Garner, diretora de Marketing Transformation, a atuação junto a clínicas e consultórios vai além da prescrição: “Nossa prioridade é unir ciência, inovação e cuidado real com a pele, oferecendo produtos eficazes, confiáveis e acessíveis. O contato direto com dermatologistas nos permite compreender melhor as necessidades da prática clínica e transformá-las em soluções que impactam positivamente a vida dos consumidores”.

O trabalho também conta com a consultoria da dermatologista Lilia Guadanhim, que contribui para garantir que a estratégia de comunicação esteja alinhada à ética médica e às demandas reais dos pacientes. Durante o Congresso, a especialista reforçou a importância dessa aproximação: “Quando marcas se comprometem a levar ciência e tecnologia a eventos como o Congresso Brasileiro de Dermatologia, fortalecem a parceria com a dermatologia. Essa conexão entre o conhecimento científico e empresas consolidadas é essencial para transformar pesquisa em cuidado prático, gerando benefícios tanto para o consultório quanto para o dia a dia dos pacientes e consumidores”.

Entre os lançamentos que mais chamaram atenção no evento, destacaram-se Dove Óleo de Banho Glicerinado, reconhecido pela versatilidade e aplicabilidade clínica; os esfoliantes corporais Dove Beauty Scrub, elogiados pela qualidade em um segmento com poucas alternativas; e a linha de desodorantes corporais Dove All Body Deo. Na categoria de cuidados com a pele, a marca apresentou ainda Dove Sérum Corporal e Dove Regenerative, desenvolvido especialmente para a região do rosto. Para os especialistas, a combinação de eficácia dermatológica, sensorialidade e acessibilidade apresentada pela marca reflete avanços que respondem às necessidades reais dos médicos e de seus pacientes.

