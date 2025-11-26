Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Anvisa assina termo de compromisso para a vacina da dengue do Butantan

Acordo vai ser assinado hoje

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/11/2025 às 11h17 Atualizada em 26/11/2025 às 11h21
Anvisa assina termo de compromisso para a vacina da dengue do Butantan
Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assina nesta quarta-feira (26) com o Instituto Butantan um Termo de Compromisso para estudos e monitoramento da vacina da dengue.

Segundo a Assessoria de Comunicação Social do governo federal, a assinatura deste termo é a última etapa que falta para o registro da vacina.

No início de novembro já havia a previsão de aprovação da vacina da dengue do Butantã pela Anvisa. Daniel Pereira, diretor do órgão, explicou à Agência Brasil que “a vacina de dengue do Butantan é um processo prioritário para a agência”.

Ele explicou que a análise do imunizante demandou “muitas horas” de discussão técnica com especialistas externos que apoiaram.

O anúncio oficial do acordo entre a Anvisa e o Instituto Butantan será feito nesta quarta.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik/Divulgação
Saúde Há 55 minutos

Dove amplia portfólio e reforça conexão com dermatologia

Marca intensifica relacionamento com especialistas e fortalece credibilidade científica com novos produtos e iniciativas estratégicas

 freepik
Saúde Há 22 horas

Cirurgião fala sobre nova opção aos preenchimentos labiais

Cirurgião plástico explica como o “lip lift” se estabelece como uma opção promissora para aqueles que buscam uma melhoria estética nos lábios, mas ...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Saúde anuncia compra de 2,8 milhão de doses contra vírus sincicial

Primeiro lote começa a ser distribuído aos estados ainda em novembro

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

MS aprova parcerias para produção de medicamentos destinados ao SUS

Contratos envolvem Butantan Farma e empresas privadas

 -
IPE Saúde Há 1 dia

Governo do Estado publica edital para credenciamento de médicos no IPE Saúde

Com o objetivo de ampliar o acesso e qualificar os serviços de saúde, o governo do Estado, por meio do IPE Saúde, publicou no Diário Oficial , dest...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
0.63 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 4 minutos

Rede D'Brescia inaugura unidade em São Bernardo do Campo
Tecnologia Há 35 minutos

Mercado de segurança eletrônica cresce com franquias e IA
Saúde Há 49 minutos

Dove amplia portfólio e reforça conexão com dermatologia
Política Há 49 minutos

CPI do Crime chama militares e convoca chefe da Meta e TH Joias
Educação Fiscal Há 2 horas

Sorteio de R$ 200 mil do NFG será realizado em Progresso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,50%
Euro
R$ 6,20 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 493,142,21 -0,45%
Ibovespa
157,384,13 pts 0.95%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias