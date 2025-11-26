Quarta, 26 de Novembro de 2025
Região Celeiro é Destaque em Seleção do Funepi com Mais de R$ 2,8 Milhões

Três Passos, Tenente Portela, Constantina, Três de Maio e Vista Gaúcha receberão R$ 150 mil cada para equipagem de unidades Centro Dia.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/com informações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
26/11/2025 às 09h46
Foto: Divulgação

O governo do Estado divulgou, nesta terça-feira (25), os municípios contemplados pelo edital de Manifestação de Interesse do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (Funepi). Na região Celeiro, Três Passos, Tenente Portela, Seberi, Palmitinho, Boa Vista do Buricá, Vista Gaúcha, Soledade e Constantina estão entre os selecionados.

A iniciativa prevê investimento total de R$ 10 milhões para projetos voltados ao fortalecimento da rede de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, além da equipagem de Centros de Convivência e Centros Dia. Na região, o montante aprovado supera R$ 2,88 milhões.

Três Passos, Tenente Portela, Constantina, Três de Maio e Vista Gaúcha receberão R$ 150 mil cada para equipagem de unidades Centro Dia. Soledade será contemplada com R$ 21 mil. Já Seberi, Palmitinho e Boa Vista do Buricá terão R$ 100 mil cada para fortalecimento da rede de proteção ao idoso.
Outros municípios do Estado também foram selecionados, ampliando o alcance da iniciativa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
