Vereador do MDB questiona aumento de ingressos do Parque do Turvo e cobra transparência da concessionária e do Estado

O vereador do MDB de Derrubadas, Adriano Jardel Habitzreiter apresentou dois requerimentos pedindo explicações sobre o aumento do ingresso do Parque Estadual do Turvo, que subirá de R$ 58,00 para R$ 80,00 em 2025 — um reajuste de 38%, sem justificativas claras.

Antes da concessão, em 2023, a entrada custava R$ 22,00.

A comunidade ainda desconhece os investimentos obrigatórios previstos no contrato.

O parlamentar alerta que o valor pode afastar visitantes e prejudicar hotéis, restaurantes, comércio e toda a cadeia turística da região.

Além disso, o vereador lembra que o Salto do Yucumã só está visível em cerca de 15% dos dias do ano, e que faltam estrutura e atrativos complementares que garantam uma experiência completa ao turista.

Para enfrentar o problema, os requerimentos pedem:

Revisão urgente da tarifa.

Criação de valores diferenciados (residentes da região, famílias, grupos, baixa temporada).

Mais transparência e diálogo, com apresentação pública de justificativas, arrecadação, custos e investimentos.

Audiência pública com comunidade, setor turístico e concessionária.

O objetivo é encontrar um equilíbrio entre a sustentabilidade do Parque e o desenvolvimento econômico da região, garantindo acesso justo ao principal atrativo natural do Alto Uruguai.

Os requerimentos foram aprovados por unanimidade e subscritos pelas bancadas do PP e MDB, demonstrando que o tema é prioridade e merece atenção conjunta para garantir um turismo acessível e sustentável na região.