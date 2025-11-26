Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de dezembro

A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, promoverá uma importante ação de sustentabilidade com a coleta de resíduos eletrônicos, no dia 3 de dezembro de 2025, das 8h às 16h, na Praça do Imigrante. A iniciativa oferece à comunidade uma alternativa correta e ambientalmente responsável para o descarte de aparelhos que não estão mais em uso.

Entre os materiais que poderão ser entregues estão computadores, celulares, televisores, impressoras, rádios, aparelhos de som, carregadores, teclados, monitores e demais equipamentos eletrônicos obsoletos ou danificados.

A ação busca evitar que esse tipo de resíduo, muitas vezes composto por substâncias tóxicas, seja destinado de forma inadequada ao meio ambiente, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e para a proteção da saúde da população.