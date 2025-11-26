Quarta, 26 de Novembro de 2025
Seberi é contemplado no RS Qualificação Recomeçar

Programa vai ofertar os cursos de Instalações Elétricas e Hidráulicas, Auxiliar de Topógrafo, Pilotagem e Manutenção de Drones e Gestão e Controle de Qualidade

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom Seberi
26/11/2025 às 09h20
Foto: Divulgação Ascom Seberi

Em agenda na capital gaúcha, Porto Alegre, nesta terça-feira, 25 de novembro, o prefeito de Seberi, Adilson Balestrin, e a secretária de Desenvolvimento, Francislaine Trevisan Balestrin, estiveram reunidos com o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado, Gilmar Sossela, para tratar de importantes pautas de qualificação profissional.

Na ocasião, o município recebeu a confirmação de que Seberi foi contemplado no programa RS Qualificação Recomeçar, que ofertará cursos de Instalações Elétricas e Hidráulicas, Auxiliar de Topógrafo, Pilotagem e Manutenção de Drones e Gestão e Controle de Qualidade, somando cerca de 100 vagas de cursos para a população. O investimento total, realizado pelo Governo do Estado, é de aproximadamente R$ 100 mil, com contrapartida do município. 

O secretário Sossela destacou a relevância da iniciativa para fortalecer o mercado de trabalho regional:
“O Governo do Estado tem o compromisso de levar oportunidades reais aos municípios. Com esses cursos, garantimos formação de qualidade e ampliamos as chances de empregabilidade, estimulando o desenvolvimento econômico local.”

O prefeito Adilson Balestrin celebrou a conquista e reforçou o trabalho contínuo da administração:
“Seberi vive um momento de expansão e precisa de profissionais preparados. Esse investimento em qualificação demonstra nosso esforço constante em buscar parcerias que gerem novas oportunidades, novos caminhos e mais desenvolvimento para Seberi.”

A Administração Municipal de Seberi reforça que, em breve, serão divulgadas informações sobre as inscrições e o início das capacitações.

