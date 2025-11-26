Cinco municípios da região recebem recursos da Consulta Popular para projetos sociais e de desenvolvimento

Cinco municípios da região - Dois Irmãos das Missões, Novo Tiradentes, Palmitinho, Pinhal e Engenho Velho, foram contemplados com novos investimentos do governo do Estado por meio da Consulta Popular. Os convênios, firmados no início de novembro, integram um conjunto de ações que totalizam R$ 2,1 milhões para 16 cidades gaúchas, com foco nas áreas social, rural e de infraestrutura.

Os instrumentos assinados foram formalizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Entre as iniciativas previstas estão aquisição de veículos e equipamentos, segurança alimentar, atenção à pessoa idosa, melhorias em estradas vicinais, segurança hídrica e termos de cooperação.

Engenho Velho recebe investimento para a assistência social

Na área social, os convênios assinados em 11 de novembro contemplaram ações voltadas ao fortalecimento da rede socioassistencial. Em Engenho Velho, o município foi beneficiado com R$ 67.535,56 para aquisição de veículos e equipamentos destinados aos serviços de assistência social.

Convênio com a Seapi

Além de Engenho Velho, os municípios de Dois Irmãos das Missões, Novo Tiradentes, Palmitinho e Pinhal também tiveram projetos incluídos no conjunto de convênios assinados pela Consulta Popular na Seapi. As iniciativas abrangem investimentos sociais e de desenvolvimento, conforme definido ainda nas etapas de planejamento e votação regional.

Sobre a Consulta Popular

Criada em 1998, a Consulta Popular permite que a sociedade participe da definição das prioridades regionais que recebem parte dos recursos do orçamento estadual. O processo é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com os Coredes, e envolve envio de propostas, assembleias regionais e votação on-line.