Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cirurgião fala sobre nova opção aos preenchimentos labiais

Cirurgião plástico explica como o “lip lift” se estabelece como uma opção promissora para aqueles que buscam uma melhoria estética nos lábios, mas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 15h09
Cirurgião fala sobre nova opção aos preenchimentos labiais
freepik

O lip lift é um procedimento cirúrgico que vem ganhando destaque por oferecer um rejuvenescimento sutil, mas significativo, à região dos lábios. A técnica encurta a distância entre a base do nariz e o lábio superior, elevando-o levemente e criando um contorno mais definido.

O cirurgião plástico Dr. Leandro H. Oshiro, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica que o lip lift é indicado para quem deseja um resultado natural, sem o uso de preenchimentos excessivos, devolvendo harmonia ao sorriso.

O Dr. Leandro esclarece que, com o passar dos anos, é comum que o lábio superior alongue-se e perca projeção, o que pode contribuir para um aspecto envelhecido da face, e o procedimento atua diretamente nessa queixa, promovendo um efeito de "abertura" do sorriso e evidenciando de forma delicada o vermelhão do lábio. "Não é apenas uma questão estética; muitas pacientes relatam que o resultado as faz se sentir mais confiantes ao sorrir", destaca.

Diferentemente dos preenchedores temporários, que exigem manutenção, o lip lift é uma solução definitiva para a perda de definição do lábio superior. "É uma alternativa para quem quer um rejuvenescimento duradouro, preservando a naturalidade e evitando o excesso de volume que muitas vezes é motivo de queixa em procedimentos injetáveis", explica.

O cirurgião finaliza dizendo que o lip lift possui uma recuperação rápida e cicatriz bem disfarçada e tornou-se uma escolha cada vez mais popular entre pacientes que buscam um equilíbrio entre lábios mais definidos e uma aparência jovem. "O resultado ideal é aquele em que ninguém percebe que foi feita uma cirurgia, apenas notam que o sorriso está mais bonito e harmonioso", conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Saúde anuncia compra de 2,8 milhão de doses contra vírus sincicial

Primeiro lote começa a ser distribuído aos estados ainda em novembro

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

MS aprova parcerias para produção de medicamentos destinados ao SUS

Contratos envolvem Butantan Farma e empresas privadas

 -
IPE Saúde Há 5 horas

Governo do Estado publica edital para credenciamento de médicos no IPE Saúde

Com o objetivo de ampliar o acesso e qualificar os serviços de saúde, o governo do Estado, por meio do IPE Saúde, publicou no Diário Oficial , dest...
Saúde Há 23 horas

Governo do Estado firma convênio de R$ 1,9 milhão para equipar nova maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta

O governo do Estado assinou, nesta segunda-feira (24/11), o convênio no valor de R$ 1,9 milhão com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Cruz ...

 -
Saúde Há 1 dia

Com SUS Gaúcho, o Programa de Incentivo à Atenção Domiciliar é ampliado e atenderá mais de 2,6 mil usuários por mês

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), habilitou em novembro as equipes do Programa de Incentivo à Atenção Domiciliar, iniciat...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
3.13 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 20 minutos

Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Justiça Há 20 minutos

STF determina execução das penas de Bolsonaro e mais réus do Núcleo 1
INSS Há 44 minutos

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça
Sicredi Raízes Há 54 minutos

Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis
Tecnologia Há 54 minutos

Equipes de cirurgia fetal realizam procedimento inédito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,28%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 495,928,87 -2,04%
Ibovespa
155,678,16 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias