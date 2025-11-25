Terça, 25 de Novembro de 2025
Governo Leite entrega licença de operação para primeira usina de etanol de trigo do Brasil

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entregou...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/11/2025 às 11h38
Governo Leite entrega licença de operação para primeira usina de etanol de trigo do Brasil
Nova licença atesta o cumprimento de todas as exigências ambientais necessárias para a operação da usina -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entregou, na segunda-feira (24/11), a Licença de Operação (LO) que autoriza o início das atividades da C.B Bioenergia LTDA, em Santiago. O empreendimento abrigará a primeira usina de etanol de trigo do Brasil, marcando um avanço estratégico na produção de biocombustíveis e no fortalecimento da matriz energética limpa do Rio Grande do Sul.

A nova licença atesta o cumprimento de todas as exigências ambientais necessárias para a operação da usina, instalada em uma área de 150 mil m². A capacidade produtiva prevista ultrapassa 1.300 m³ mensais de álcool hidratado e 1.140 m³ de álcool neutro, além da fabricação de 810 toneladas de DDGS (Grãos Secos de Destilaria com Solúveis) e 2.160 toneladas de WDGS (Grãos de destilaria úmidos com solúveis), subprodutos de alto valor nutricional utilizados em rações animais. A operação deve gerar 28 empregos diretos no município.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou a importância estratégica da licença para o desenvolvimento sustentável do Estado. “A ampliação da produção de biocombustíveis no Rio Grande do Sul é fundamental para fortalecer nossa matriz energética limpa. Além disso, os energéticos e derivados não alimentícios da agricultura representam uma nova visão e oportunidade para valorização da cadeia agrícola, além de contribuir para descarbonização. Com responsabilidade ambiental e inovação, garantimos segurança jurídica aos empreendedores e avançamos na transição para modelos produtivos mais eficientes e de baixa emissão”, afirmou Marjorie.

A licença contempla todas as etapas produtivas, incluindo recepção e pesagem da matéria-prima (triticale, cevada, trigo, centeio e milho), moagem, preparação, sacarificação, fermentação, destilação, retificação, condensação e armazenamento do álcool produzido. A iniciativa integra o esforço do Estado para ampliar a produção de biocombustíveis e reduzir emissões, alinhando-se às metas ambientais e de transição energética do Rio Grande do Sul.

Para o presidente da Fepam, Renato Chagas, além de agregar valor à produção ao industrializar esses insumos no próprio município, o empreendimento fortalece a matriz energética limpa do Rio Grande do Sul ao produzir etanol hidratado e neutro. “Isso acaba contribuindo para a redução de emissões e para a expansão do setor de bioenergia no Estado”, complementou.

Pila Verde e Pila Azul

Durante a visita a Santiago, a comitiva da Sema e da Fepam conheceu a sede da Loja Pila, onde ocorre a troca de resíduos orgânicos pela moeda sustentável Pila Verde e a troca de materiais recicláveis pelo Pila Azul. Os programas incentivam a separação de resíduos orgânicos, estimulam práticas de compostagem, incentivam a separação de materiais recicláveis e contribuem para a redução dos custos públicos com destinação final dos resíduos domésticos. A iniciativa permite que a população troque resíduos orgânicos pela moeda municipal, o pila, que pode ser utilizada nas feiras de produtores locais e no Horto Florestal Municipal.

Nova cédula de “R$ 100 pila azul” foi criada em homenagem à secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Nova cédula de “R$ 100 pila azul” foi criada em homenagem à secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

As notas de pila são confeccionadas com personalidades ligadas ao tema ambiental, reforçando o caráter socioambiental da iniciativa. Durante a visita, foi lançada a nova cédula de “R$ 100 pila azul”, criada em homenagem à secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. A iniciativa reconhece o trabalho da Sema e da Fepam na modernização e desburocratização do licenciamento ambiental no Estado, alinhando proteção ambiental, segurança jurídica e desenvolvimento econômico. A nota especial estampará a fotografia da secretária.

Com foco socioambiental, o Pila Verde e o Pila Azul promovem conscientização, fortalecem a economia local e geram renda. O programa também está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Texto: Cassiano Cavalheiro e Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

