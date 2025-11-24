Governo do Estado firma convênio de R$ 1,9 milhão para equipar nova maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta

O governo do Estado assinou, nesta segunda-feira (24/11), o convênio no valor de R$ 1,9 milhão com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Cruz Alta. O rercurso permitirá aquisição e instalação de equipamentos destinados ao Centro de Parto Normal e à Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN). A assinatura foi realizada durante videoconferência conduzida pelo vice-governador Gabriel Souza, acompanhado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann. O ato teve a participação da direção do hospital e da prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto.

O vice-governador destacou que o repasse de recursos viabilizado pelo convênio complementa o investimento feito anteriormente pelo governo do Estado, para reforma e ampliação de espaços. “Quando colocamos recursos em uma instituição, precisamos viabilizar seu funcionamento. E é isso o que estamos fazendo por meio desse novo repasse, que vai preparar a estrutura para, concretamente, atender à população”, destacou Gabriel.

A nova estrutura, contemplada com obra pelo Estado em 2024, será equipada com tecnologia avançada para garantir atendimento seguro e humanizado para mães e bebês. Entre os itens previstos estão: aparelho de raio-x digital móvel, cinco berços aquecidos, 11 berços para recém-nascidos, e uma central de monitorização, composta por monitores e ventiladores pulmonares, além de mobiliários e outros equipamentos essenciais ao funcionamento das unidades.

As obras iniciadas em março deste ano prosseguem em andamento, com previsão de inauguração nos próximos meses, conforme a chegada dos equipamentos adquiridos pelo convênio. Na reforma do centro de parto normal e da UCIN, o governo do Estado havia investido R$ 1,97 milhão, modernizando e ampliando a estruturas para oferecer um atendimento mais qualificado e seguro.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, apontou que a reforma e os equipamentos são investimentos que dão "retorno" para a população. “Em breve, teremos em funcionamento um centro de parto moderno, acolhedor e resolutivo, que será de fundamental importância para o município e para toda a região”, definiu a secretária.

De acordo com a prefeita de Cruz Alta, os investimentos estaduais têm permitido realizar o "sonho" de modernizar a estrutura e os serviços da instituição. “Gostaria de agradecer por tudo que o governo do Estado tem feito pelo nosso hospital, já que sempre trabalhamos para melhorá-lo. Os recursos repassados estão permitindo que demos um retorno concreto à população”, assegurou.

Outros investimentos

O Hospital São Vicente de Paulo tem recebido importantes aportes, nos últimos anos, por parte do governo do Estado. Em julho desse ano, foi firmado convênio de R$ 1,2 milhão, para reforma e ampliação do centro de material esterilizado, obra que está em execução.

Em novembro de 2024, foi inaugurada a reforma da Unidade de Internação Santa Rita, com 30 leitos adultos, a partir de um repasse estadual de R$ 862 mil. Em 2023, a instituição equipou o bloco cirúrgico e o centro de esterilização com investimento de R$ 3 milhões.

Referência regional

Com 85% dos atendimentos realizados pelo SUS, o HSVP é referência em média e alta complexidades, para mais de 30 municípios da região missioneira. A instituição dispõe de dez leitos de UTI adulto e atua em especialidades como neurologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia, oncologia e nefrologia, além de realizar transplantes ósseos e de córneas.

Texto: Guga Stefanello/Ascom SES

Edição: Secom