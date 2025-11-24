Três Passos abre inscrições para Concursos Públicos com vagas em três níveis de escolaridade

A Prefeitura de Três Passos divulgou a abertura de Concursos Públicos para provimento de cargos de níveis Superior, Médio e Fundamental. As provas, de caráter competitivo, serão organizadas e executadas pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC).

No Concurso Público nº 01/2025, regido pelo Edital de Abertura nº 05/2025, estão disponíveis vagas para Auditor Fiscal de Tributos (02 + CR) e Geólogo (01 + CR), ambos de nível superior, além de Fiscal Tributário (02 + CR), cargo de nível médio.

Já o Concurso Público nº 02/2025, regulamentado pelo Edital de Abertura nº 06/2025, oferece vaga para Eletricista (01 + CR), destinada a candidatos com nível fundamental completo.

Ao todo, são 6 vagas mais cadastro reserva, com carga horária semanal variando entre 37,5h e 44h. Os salários vão de R$ 3.536,50 a R$ 8.328,27.

As inscrições foram abertas dia 18 de novembro e seguem até o dia 17 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 130,00 e R$ 170,00. A prova está prevista para ocorrer no dia 8 de fevereiro de 2026.

Os editais completos já estão disponíveis no site da organizadora. Informações adicionais podem ser obtidas pelo link contato.fundatec.org.br ou pelos telefones (51) 2312-3998 (Porto Alegre e DDD 51) e 0800 000 2398 (demais regiões).