Feira Negócios Daqui recebe cerca de 10 mil visitantes em Tenente Portela

Encerrada na tarde deste domingo, dia 23 de novembro, a 4ª edição da Feira Negócios Daqui superou expectativas e consolidou-se como um dos maiores eventos do ano em Tenente Portela.

Conforme a Administração Municipal, aproximadamente 10 mil pessoas circularam pela avenida Santa Rosa durante os três dias, número considerado expressivo e que reforça o potencial econômico e social da feira.

O público prestigiou shows, atrações culturais e visitou os estandes dos empreendedores locais, que apresentaram produtos e serviços de diversos segmentos. De acordo com relatos de vários expositores, o evento foi altamente positivo, alcançando o objetivo de gerar negócios, fortalecer marcas e ampliar contatos comerciais.

A grande movimentação também refletiu na venda de alimentos, artesanato e produtos agroindustriais, que registraram procura acima da média. A organização destaca que a edição deste ano demonstrou a força do comércio portelense e a importância de abrir espaço para empresas da região mostrarem seu trabalho.

Com o fechamento da feira, a Administração avalia os resultados como “extremamente satisfatórios” e já estuda melhorias para a próxima edição, buscando ampliar ainda mais o número de visitantes e oportunidades de negócios.