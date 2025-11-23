Edil destaca anúncio de recurso financeiro para a APAE de Coronel Bicaco

Em sua manifestação no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (17/11), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) enfatizou que a APAE de Coronel Bicaco foi contemplada com R$ 160 mil oriundos do Governo do Estado. A confirmação do repasse partiu do secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

O edil afirmou que as informações de que as escolas de educação especial podem ser fechadas estão gerando enorme preocupação nas comunidades.

— Eu acredito que os deputados jamais irão aprovar isso, porque sabem do trabalho que essas instituições vêm fazendo em todos os municípios, em todas as regiões — acrescentou.

