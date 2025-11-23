Pedetista lamenta temporal que afetou diversas famílias bicaquenses

O vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) lamentou os estragos causados pelo temporal registrado na tarde do dia 16 de novembro. — Foi assustador, mas graças à Deus foi só danos materiais — salientou o pedetista em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (17/11).

Levantamento da Defesa Civil de Coronel Bicaco apontou que a intempérie climática danificou 45 casas no perímetro urbano e afetou mais de 120 pessoas. A maioria das habitações atingidas está situada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os fortes ventos também derrubaram árvores e galhos na cidade e no interior.

O órgão municipal realizou o cadastramento das famílias que tiveram as moradias destelhadas. Os nomes que constavam na lista receberam folhas de brasilite ou cumeeiras. Os materiais foram adquiridos e distribuídos pelo Município.

