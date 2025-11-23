Segunda, 24 de Novembro de 2025
Vereadora pede valorização salarial para atendentes de creche em Coronel Bicaco

Tema foi abordado na sessão ordinária de segunda-feira (17/11)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
23/11/2025 às 21h54
Vereadora pede valorização salarial para atendentes de creche em Coronel Bicaco
Vereadora Claudiane da Silva afirmou que o assunto já foi debatido com o Poder Executivo (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (17/11), a vereadora Claudiane da Silva (PDT) revelou que ocorreu recentemente uma reunião com o prefeito Arleu Valadar Machado para debater a valorização salarial das atendentes de creche.

A pedetista afirmou em plenário que o Poder Executivo se comprometeu a realizar um estudo de viabilidade para aumentar os vencimentos das referidas servidoras no próximo ano.

— As atendentes cuidam dos filhos da gente, então merecem essa valorização e reconhecimento. O salário delas é baixíssimo — ponderou a vereadora.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
