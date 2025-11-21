Estado auxilia produtores rurais de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi que tiveram perdas devido ao granizo

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com as sementeiras participantes do Programa Milho 100% e com a Emater-Ascar, realizou a entrega de 756 sacas de milho aos municípios de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi – atingidos pela forte chuva de granizo registrada no dia 3 de novembro.

O titular da SDR, Vilson Covatti, destacou a relevância da reposição das sementes. — Esse milho ajudará os produtores a retomar a sua produção, que infelizmente foi comprometida pela questão climática — lamentou. O secretário também ressaltou a rapidez da ação. — Em menos de 15 dias conseguimos articular com as empresas sementeiras e os municípios, e já estamos entregando o milho aos nossos produtores — completou.

O Programa Milho 100% é uma iniciativa da SDR que incentiva a produção de milho no Rio Grande do Sul, oferecendo sementes de alta qualidade e suporte técnico aos agricultores familiares. A doação reforça o compromisso do Estado com o fortalecimento da agricultura familiar e com ações emergenciais diante de eventos climáticos extremos.

