Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado auxilia produtores rurais de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi que tiveram perdas devido ao granizo

Evento climático foi registrado no dia 3 de novembro

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
21/11/2025 às 19h45
Estado auxilia produtores rurais de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi que tiveram perdas devido ao granizo
Foram entregues 756 sacas de milho aos municípios de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi (Foto: Guilherme Granez | SDR)

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com as sementeiras participantes do Programa Milho 100% e com a Emater-Ascar, realizou a entrega de 756 sacas de milho aos municípios de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi – atingidos pela forte chuva de granizo registrada no dia 3 de novembro.

O titular da SDR, Vilson Covatti, destacou a relevância da reposição das sementes. — Esse milho ajudará os produtores a retomar a sua produção, que infelizmente foi comprometida pela questão climática — lamentou. O secretário também ressaltou a rapidez da ação. — Em menos de 15 dias conseguimos articular com as empresas sementeiras e os municípios, e já estamos entregando o milho aos nossos produtores — completou.

O Programa Milho 100% é uma iniciativa da SDR que incentiva a produção de milho no Rio Grande do Sul, oferecendo sementes de alta qualidade e suporte técnico aos agricultores familiares. A doação reforça o compromisso do Estado com o fortalecimento da agricultura familiar e com ações emergenciais diante de eventos climáticos extremos.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Diretrizes orçamentárias definem as metas e prioridades a serem executadas pela Administração Pública Municipal (Foto: Diones Roberto Becker)
Ordem do dia Há 4 horas

Coronel Bicaco: PL que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias é aprovado no Legislativo

Matéria foi apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (17/11)

 Projeto de Lei nº 080/2025 foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara de Vereadores (Foto: Diones Roberto Becker)
Projeto de Lei Há 4 horas

Vereadores aprovam o Calendário de Eventos de Coronel Bicaco para 2026

Cronograma unificado facilita a divulgação das datas para a comunidade

 Vereador Jonas Vieira solicitou dados sobre as receitas e despesas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Foto: Diones Roberto Becker)
Exercício 2025 Há 5 horas

Coronel Bicaco: Vereador solicita relatório financeiro referente à educação municipal

Pedido de Informação nº 022/2025 foi aprovado de forma unânime

 Foto: Divulgação
Audiência Pública Há 2 dias

Audiência pública em Redentora vai discutir diretrizes orçamentárias de 2026

O objetivo é ampliar a transparência e permitir que a comunidade contribua na construção das metas e prioridades do orçamento municipal para o próximo ano

 Foto: Divulgação
Região Celeiro Há 3 dias

Nove prefeituras da Região Celeiro terão ponto facultativo na sexta-feira, incluindo Tenente Portela

Ao todo 09 municípios terão feriadão estendido. Outras 12 prefeituras decidiram pelo atendimento normal, caso de Vista Gaúcha.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
23° Sensação
2.16 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 13 minutos

Retirada de sem-terra de fazendas em Rondônia termina com duas mortes
Economia Há 1 hora

INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos
Economia Há 1 hora

BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano
SDR Há 2 horas

Estado auxilia produtores rurais de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi que tiveram perdas devido ao granizo
Tecnologia Há 2 horas

Aumento nas vendas e uso do Pix trazem novos riscos de golpes nas promoções

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 487,897,30 +0,32%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias