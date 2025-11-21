Coronel Bicaco: PL que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias é aprovado no Legislativo

Diretrizes orçamentárias definem as metas e prioridades a serem executadas pela Administração Pública Municipal (Foto: Diones Roberto Becker)

Os vereadores aprovaram, de maneira unânime, o Projeto de Lei nº 065/2025, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do próximo ano. A matéria entrou na pauta de votação na sessão ordinária de segunda-feira (17/11).

As diretrizes orçamentárias definem as metas e prioridades a serem executadas pela Administração Pública Municipal em 2026, de acordo com o já estabelecido no Plano Plurianual 2026/2029.

