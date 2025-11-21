Vereadores aprovam o Calendário de Eventos de Coronel Bicaco para 2026

O Projeto de Lei (PL) nº 080/2025, que dispõe sobre o Calendário de Eventos 2026, foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco, na sessão ordinária de segunda-feira (17/11).
De acordo com o Poder Executivo, o cronograma unificado facilita a divulgação das datas para a comunidade bicaquense, assegurando credibilidade e melhores condições de organização do Município em relação às instituições e entidades que desejam realizar programações com apoio público, seja de natureza cultural, financeira ou estrutural.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.