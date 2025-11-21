Coronel Bicaco: Vereador solicita relatório financeiro referente à educação municipal

Vereador Jonas Vieira solicitou dados sobre as receitas e despesas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Foto: Diones Roberto Becker)

Através de pedido de informação, o vereador Jonas Vieira (PP) solicitou dados sobre as receitas e despesas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) no exercício de 2025. O texto cita montantes provenientes do FUNDEB, de transferências estaduais e de convênios.

Conforme o progressista, o objetivo é conhecer os números, pois o ano letivo está se encerrando. — Isso não é para causar conflito; é mais para fins de fiscalização mesmo e para passar para o povo onde está sendo investido esse valor — afirmou o edil em plenário.

O Pedido de Informação nº 022/2025 foi aprovado de forma unânime na sessão ordinária de segunda-feira (17/11).

