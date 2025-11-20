Governo do Estado homenageia voluntários das enchentes com espetáculo “Choro das Águas” de Zizi Possi

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates), promoveu nesta quarta-feira (19/11) o espetáculo “Choro das Águas”, com Zizi Possi.

Realizado em Lajeado, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de 2024, o evento teve entrada gratuita e foi dedicado aos voluntários que atuaram diretamente no apoio às comunidades atingidas, em reconhecimento ao papel essencial desempenhado por eles nos momentos mais críticos da tragédia.

O show gratuito foi realizado por iniciativa da produção da cantora. Em cada cidade por onde passa, o projeto realiza um show solidário destinado a instituições que atuam na reconstrução de comunidades atingidas pelos eventos climáticos.

“Este espetáculo é uma forma de agradecer e reconhecer quem esteve na linha de frente nos momentos mais difíceis para o Vale do Taquari. Foi neste lugar que conhecemos a generosidade de tantos e aprendemos que essa jornada é conjunta. Não basta reconstruir com resiliência, é importante também fortalecer a educação ambiental como instrumento de preparação diante das emergências climáticas e, nesse contexto, a música nos ajuda a refletir que reconstruir também é um ato coletivo”, destacou a secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann.

Com um público estimado em mais de 600 pessoas, o espetáculo teve início com a fala de Cintia Agostini Schneider, reitora da Univates, instituição que cedeu o local para a realização do espetáculo.

“Esta é uma noite para celebrarmos juntos, com este espetáculo tão especial. Lá atrás, estivemos de mãos dadas enfrentando a tragédia, e seguimos unidos. Agradeço à Secretaria do Meio Ambiente pela parceria que tornou possível oferecer aos voluntários este momento de reconhecimento e carinho.”

Na sequência, Zizi Possi apresentou o repertório criado especialmente para o projeto, convidando o público a refletir sobre a simbologia da água, sua beleza, força e capacidade transformadora e sobre a importância de manter viva a chama da solidariedade

“Durante a enchente, todos os dias estávamos nas ruas distribuindo alimentos, doações e o que fosse necessário. Nunca esperamos recompensa, nosso foco era ajudar quem precisava naquele momento. Estar aqui hoje me deixa muito feliz e agradecida por esse reconhecimento”, destacou Ana Cecília Togni, moradora do Vale do Taquari e atuante de forma intensa durante as enchentes de 2024 por meio do Rotary Club de Lajeado e como vice-presidente da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Lajeado (APAE).

Sobre o espetáculo

“Choro das Águas – Zizi Possi canta pela reconstrução da vida” é uma criação de Zizi Possi e José Possi Neto, concebida como um gesto artístico e solidário diante dos desastres causados pelas mudanças climáticas.

Com voz e piano em formato intimista, Zizi é acompanhada por Daniel Grajew, num repertório que combina emoção, delicadeza e intensidade. O desenho de luz de Wagner Freire complementa a experiência, criando paisagens visuais que dialogam com memória, dor, esperança e renascimento.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema

Edição: Secom