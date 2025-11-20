Governo do Estado homenageia voluntários das enchentes com espetáculo “Choro das Águas” de Zizi Possi

Quinta, 20 de Novembro de 2025
Espetáculo gratuito de Zizi Possi foi em homenagem aos voluntários da enchente de 2024 -Foto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates), promoveu nesta quarta-feira (19/11) o espetáculo “Choro das Águas”, com Zizi Possi.

Realizado em Lajeado, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de 2024, o evento teve entrada gratuita e foi dedicado aos voluntários que atuaram diretamente no apoio às comunidades atingidas, em reconhecimento ao papel essencial desempenhado por eles nos momentos mais críticos da tragédia.

O show gratuito foi realizado por iniciativa da produção da cantora. Em cada cidade por onde passa, o projeto realiza um show solidário destinado a instituições que atuam na reconstrução de comunidades atingidas pelos eventos climáticos.

“Este espetáculo é uma forma de agradecer e reconhecer quem esteve na linha de frente nos momentos mais difíceis para o Vale do Taquari. Foi neste lugar que conhecemos a generosidade de tantos e aprendemos que essa jornada é conjunta. Não basta reconstruir com resiliência, é importante também fortalecer a educação ambiental como instrumento de preparação diante das emergências climáticas e, nesse contexto, a música nos ajuda a refletir que reconstruir também é um ato coletivo”, destacou a secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann.

Com um público estimado em mais de 600 pessoas, o espetáculo teve início com a fala de Cintia Agostini Schneider, reitora da Univates, instituição que cedeu o local para a realização do espetáculo.

“Esta é uma noite para celebrarmos juntos, com este espetáculo tão especial. Lá atrás, estivemos de mãos dadas enfrentando a tragédia, e seguimos unidos. Agradeço à Secretaria do Meio Ambiente pela parceria que tornou possível oferecer aos voluntários este momento de reconhecimento e carinho.”

Na sequência, Zizi Possi apresentou o repertório criado especialmente para o projeto, convidando o público a refletir sobre a simbologia da água, sua beleza, força e capacidade transformadora e sobre a importância de manter viva a chama da solidariedade

“Durante a enchente, todos os dias estávamos nas ruas distribuindo alimentos, doações e o que fosse necessário. Nunca esperamos recompensa, nosso foco era ajudar quem precisava naquele momento. Estar aqui hoje me deixa muito feliz e agradecida por esse reconhecimento, destacou Ana Cecília Togni, moradora do Vale do Taquari e atuante de forma intensa durante as enchentes de 2024 por meio do Rotary Club de Lajeado e como vice-presidente da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Lajeado (APAE).

Sobre o espetáculo

“Choro das Águas – Zizi Possi canta pela reconstrução da vida” é uma criação de Zizi Possi e José Possi Neto, concebida como um gesto artístico e solidário diante dos desastres causados pelas mudanças climáticas.

Com voz e piano em formato intimista, Zizi é acompanhada por Daniel Grajew, num repertório que combina emoção, delicadeza e intensidade. O desenho de luz de Wagner Freire complementa a experiência, criando paisagens visuais que dialogam com memória, dor, esperança e renascimento.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
