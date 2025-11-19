Audiência pública em Redentora vai discutir diretrizes orçamentárias de 2026

A Câmara de Vereadores de Redentora convocou entidades e cidadãos para participar da audiência pública que discutirá o Projeto de Lei nº 056/2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias do município para o exercício financeiro de 2026.

O encontro foi oficialmente anunciado pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Gilmar de Lima Almeida, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e nas resoluções internas da Casa.

A audiência está marcada para segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 16h, no Plenário Enelio Cossetin. Estão convidadas todas as entidades governamentais, comunitárias, sindicais, setoriais, comerciais, industriais e demais organizações da sociedade civil, além de qualquer cidadão interessado em exercer seu direito de participação.

O objetivo é ampliar a transparência e permitir que a comunidade contribua na construção das metas e prioridades do orçamento municipal para o próximo ano.