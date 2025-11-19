Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate reflexos da reforma administrativa no serviço público

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (25) audiência pública para discutir os reflexos da re...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/11/2025 às 10h13
Comissão debate reflexos da reforma administrativa no serviço público
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (25) audiência pública para discutir os reflexos da reforma administrativa no serviço público.

A reunião será realizada no Auditório Nereu Ramos, às 16h30.

O debate atende a pedido da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA). Segundo ela, as propostas apresentadas pelo grupo de trabalho da reforma administrativa são amplas e complexas e têm como orientação um ajuste fiscal permanente, com impactos diretos na organização das administrações públicas federal, estadual e municipal.

Alice Portugal ressalta que as mudanças sugeridas atingem temas como concursos públicos, contratos temporários, estágio probatório, carreiras, remuneração, avaliação de desempenho e estabilidade.

A parlamentar destaca que as medidas podem alterar de forma profunda a estrutura do serviço público ao estabelecer a necessidade de dimensionamento de pessoal, priorização de áreas estratégicas e definição de carreiras transversais.

A deputada acrescenta que o debate também envolve a proposta de tabela remuneratória unificada, a vedação de gratificações por categoria ou tempo de serviço e a limitação de cargos comissionados a 5% do total, podendo alcançar 10% em situações justificadas.

“Pelo elenco de mudanças sugeridas e pela gravidade com que afetam todo o serviço público, acredito que é dever desta comissão discutir as propostas que tratam da reforma administrativa”, afirma Alice Portugal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 minutos

Comissão debate impacto escolar da falta de laudo adequado sobre neurodesenvolvimento de crianças

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (25) audiência pública para discutir o impacto na vida escolar da ausência de...
Câmara Há 29 minutos

Marco legal autoriza governos a pedir perda de bens obtidos com crimes

A ação civil autônoma poderá ser proposta pela União, pelos estados e municípios; o Ministério Público, poderá assumir se o ente federativo desistir

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 59 minutos

Motta critica governo por se opor à votação do marco legal contra crime organizado

Em entrevista nesta manhã, o presidente da Câmara afirmou que proposta foi aprimorada pelos deputados e que votação atende a demandas da sociedade
Câmara Há 59 minutos

Marco legal permite a juiz autorizar gravação de encontros entre presos e visitantes

Conversa com advogado também poderá ser monitorada, se houver suspeita de conluio
Câmara Há 2 horas

Uso de videoconferência será regra em audiências de custódia

Texto aprovado também define normas para forças-tarefa contra o crime organizado

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
22° Sensação
1.7 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Centro Edson Bueno amplia estrutura para pesquisa médica
Câmara Há 6 minutos

Comissão debate impacto escolar da falta de laudo adequado sobre neurodesenvolvimento de crianças
Desenvolvimento Há 6 minutos

Governo do Estado participa do lançamento da pedra fundamental da construção da nova fábrica da Mahindra, em Dois Irmãos
Eleição Suplementar Há 21 minutos

Braga: Justiça Eleitoral nomeia mesários para eleição suplementar
Economia Há 21 minutos

COP30: Pernambuco assina convênio contra o racismo ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,22%
Euro
R$ 6,18 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,763,37 -1,42%
Ibovespa
156,104,56 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias