CIGRES amplia logística com novo veículo

O Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES) reforçou sua capacidade operacional com a aquisição de um Volkswagen Virtus zero quilômetro, parte do plano de modernização da estrutura administrativa e de transporte da entidade.

A entrega ocorreu na última semana, com a presença do presidente Luiz Carlos Benedette, prefeito de Novo Tiradentes; do vice-presidente Elton Tatto, prefeito de Pinheirinho do Vale; do secretário Luiz Blanco Alves, prefeito de Taquaruçu do Sul; e do tesoureiro Claudemir José Locatelli, prefeito de Vista Gaúcha, além do coordenador-geral Antônio Vilson Bernardi, que compõem a diretoria do consórcio.

A nova aquisição representa um avanço importante para a logística interna do CIGRES, que atende 31 municípios. O veículo deve facilitar deslocamentos técnicos, visitas de monitoramento, ações educativas e atividades de conscientização ambiental.

O automóvel oferece mais eficiência, conforto, economia e segurança, contribuindo para melhor desempenho nas demandas diárias, redução de custos de manutenção e maior confiabilidade nas operações.

A compra foi realizada com recursos próprios e integra ações de fortalecimento dos serviços prestados aos municípios consorciados, especialmente no gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Com o novo veículo, o CIGRES reafirma seu compromisso com a melhoria contínua, a transparência no uso dos recursos e a busca por maior eficiência no atendimento regional.

Na mesma ocasião, também foram entregues dois veículos Fiat Mobi aos municípios de Cerro Grande e São José das Missões, substituindo automóveis que sofreram perda total em sinistro ocorrido em março de 2023. A reposição foi possível após ressarcimento da seguradora somado à contrapartida dos municípios.