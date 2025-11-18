Terça, 18 de Novembro de 2025
CIGRES amplia logística com novo veículo

Consórcio fortalece estrutura e aprimora serviços regionais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Ascom CIGRES
18/11/2025 às 11h41 Atualizada em 18/11/2025 às 11h44
CIGRES amplia logística com novo veículo
(Foto: Divulgação)

O Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES) reforçou sua capacidade operacional com a aquisição de um Volkswagen Virtus zero quilômetro, parte do plano de modernização da estrutura administrativa e de transporte da entidade.

A entrega ocorreu na última semana, com a presença do presidente Luiz Carlos Benedette, prefeito de Novo Tiradentes; do vice-presidente Elton Tatto, prefeito de Pinheirinho do Vale; do secretário Luiz Blanco Alves, prefeito de Taquaruçu do Sul; e do tesoureiro Claudemir José Locatelli, prefeito de Vista Gaúcha, além do coordenador-geral Antônio Vilson Bernardi, que compõem a diretoria do consórcio.

A nova aquisição representa um avanço importante para a logística interna do CIGRES, que atende 31 municípios. O veículo deve facilitar deslocamentos técnicos, visitas de monitoramento, ações educativas e atividades de conscientização ambiental.

O automóvel oferece mais eficiência, conforto, economia e segurança, contribuindo para melhor desempenho nas demandas diárias, redução de custos de manutenção e maior confiabilidade nas operações.

A compra foi realizada com recursos próprios e integra ações de fortalecimento dos serviços prestados aos municípios consorciados, especialmente no gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Com o novo veículo, o CIGRES reafirma seu compromisso com a melhoria contínua, a transparência no uso dos recursos e a busca por maior eficiência no atendimento regional.

Na mesma ocasião, também foram entregues dois veículos Fiat Mobi aos municípios de Cerro Grande e São José das Missões, substituindo automóveis que sofreram perda total em sinistro ocorrido em março de 2023. A reposição foi possível após ressarcimento da seguradora somado à contrapartida dos municípios.

 
(Foto: Imagem ilustrativa com IA- Arte Sistema Província)
Esclarecimento Há 5 horas

Município rebate informações distorcidas sobre atendimento e ação judicial

Administração afirma que garantiu suporte integral à paciente e que valores do processo já estão bloqueados pela Justiça.

 Vereador Paulo Leandro Diniz destacou a exigência de políticas públicas voltadas ao bem-estar e à inclusão social da pessoa idosa (Foto: Diones Roberto Becker)
Proposição Há 18 horas

Pedetista propõe levantamento para implantação de casa de apoio ao idoso em Coronel Bicaco

Proposição nº 046/2025 foi aprovada por unanimidade

 Vereador Marcos Rutili afirmou que pretende se reunir com o Poder Executivo para discutir a aplicação do recurso financeiro (Foto: Diones Roberto Becker)
Recurso Há 18 horas

Vereador anuncia emenda parlamentar de R$ 400 mil para Coronel Bicaco

Valor será destinado pelo deputado federal Danrlei Hinterholz

 Vereador Claudiomiro Albuquerque lembrou das alterações na legislação vigente e que contribuem para abertura de novos empreendimentos (Foto: Diones Roberto Becker)
PID Há 18 horas

Coronel Bicaco: Vereador destaca iniciativa para incentivar o empreendedorismo

Município abriu inscrições no âmbito do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável

 Vereador Jonas Vieira pediu que o Poder Executivo inicie, de forma antecipada, uma campanha de conscientização e combate à dengue (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 18 horas

Edil pede ampliação das ações preventivas contra a dengue em Coronel Bicaco

De janeiro até agora, Município registra 14 notificações e quatro casos positivos

