Município rebate informações distorcidas sobre atendimento e ação judicial

Administração afirma que garantiu suporte integral à paciente e que valores do processo já estão bloqueados pela Justiça.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura Municipal de Esperança do Sul
18/11/2025 às 07h24
(Foto: Imagem ilustrativa com IA- Arte Sistema Província)

O Município de Esperança do Sul esclarece que são inverídicas e distorcidas as postagens que circulam nas redes sociais sobre um procedimento cirúrgico e sobre o processo judicial em tramitação na Comarca de Três Passos.

A administração reforça que nunca houve negativa de atendimento à paciente, que recebeu todo o suporte necessário desde o dia do acidente, incluindo cuidados na Atenção Básica e em serviços de Média e Alta Complexidade. Todo o acompanhamento, segundo o Município, foi conduzido com zelo, responsabilidade e compromisso com o bem-estar da cidadã.

O Município afirma compreender a sensibilidade do caso, mas destaca a necessidade de que todos os trâmites legais sejam rigorosamente observados, garantindo transparência e legalidade ao processo.

A Procuradoria Jurídica Municipal atua de forma técnica e autônoma, dentro dos limites legais e éticos que regem a administração pública.

O Município informa ainda que o processo judicial em andamento, no qual figuram como réus o Município de Esperança do Sul e o Estado do Rio Grande do Sul, possui bloqueio judicial de R$ 89.300,00 para cada parte, totalizando R$ 178.000,00, determinado em 5 de novembro de 2025. O valor referente ao Município já está bloqueado nas contas públicas para o tratamento mencionado.

Diante disso, a Administração afirma que todos os atos do processo são legais e amparados pela Justiça, classificando como infundadas as informações divulgadas nas redes sociais.

O Município reafirma seu compromisso com a verdade, o respeito às pessoas e a observância das normas legais, e informa que está adotando as medidas cabíveis nas esferas cível e criminal para resguardar o interesse público e a imagem institucional.



