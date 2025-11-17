Pedetista propõe levantamento para implantação de casa de apoio ao idoso em Coronel Bicaco

Vereador Paulo Leandro Diniz destacou a exigência de políticas públicas voltadas ao bem-estar e à inclusão social da pessoa idosa (Foto: Diones Roberto Becker)

Por meio de proposição, o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) solicitou que o Poder Executivo elabore estudos técnicos e de viabilidade econômica para implantação de casa de apoio ao idoso em Coronel Bicaco.

Ao defender sua proposição no plenário, o pedetista revelou que, no período de 1º de janeiro a 31 de outubro deste ano, o Município já repassou R$ 596,9 mil para convênios pertinentes ao cuidado de idosos. — Isso representa quase R$ 60 mil mensais. Achei um montante bastante alto — ponderou.

Na justificativa do texto, o edil destacou a exigência de políticas públicas direcionadas ao bem-estar e à inclusão social da pessoa idosa.

— A criação (ou fortalecimento) da casa do idoso visa oferecer um espaço de conveniência, atendimento psicossocial, promovendo o envelhecimento ativo e saudável — diz outro trecho da justificativa.

Colocada em votação, a Proposição nº 046/2025 foi aprovada por unanimidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.