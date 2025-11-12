Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova regra que vincula expansão urbana a investimento em transporte sustentável

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/11/2025 às 17h20
Comissão aprova regra que vincula expansão urbana a investimento em transporte sustentável
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga a administração pública a investir em transporte público sustentável, acessível e integrado para acompanhar a expansão de áreas urbanas.

Pelo texto, que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os investimentos devem priorizar regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é estimular a expansão urbana ordenada, tendo como metas prevenir desastres em áreas urbanas, reduzir desigualdades sociais e incentivar práticas sustentáveis.

Por recomendação do relator, deputado Yury do Paredão (MDB-CE), foi aprovado o substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao Projeto de Lei 456/25, do deputado Pedro Aihara (PRD-MG).

“O substitutivo aperfeiçoa a proposta inicial ao eliminar redundâncias e incluir as diretrizes diretamente na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Esse ajuste é adequado e torna a medida mais direta e aplicável”, argumentou o relator.

O texto prevê ainda incentivos fiscais e tributários para empresas e governos. Esses benefícios vão para empresas que invistam em projetos de mobilidade sustentável, como bicicletas compartilhadas ou veículos elétricos. Estados e municípios que sigam as regras de crescimento ordenado terão prioridade para receber recursos federais.

Próximas etapas
 A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Líderes da base do governo e da oposição concordaram em adiar a votação do texto

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

CPMI ouve nesta quinta-feira Eric Fidelis, filho de ex-diretor do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouve nesta quinta-feira (13) o depoimento do advogado Eric Douglas Martins Fidelis, filho do ex-d...

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova formação obrigatória de professores em práticas inclusivas

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Governadores de oposição pedem mais tempo para debater projeto de combate ao crime organizado

Quatro governadores e dois vice-governadores estiveram com o presidente da Câmara

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova limite em contribuição previdenciária de PMs e bombeiros militares inativos

Proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.46 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP
Senado Federal Há 13 minutos

Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário
Senado Federal Há 13 minutos

Jaceguara Dantas da Silva tem indicação aprovada para o CNJ
Política Há 13 minutos

Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,13 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 571,095,24 -0,95%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias