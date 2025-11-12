Quarta, 12 de Novembro de 2025
Governo emite licenças ambientais para ampliação industrial em Carlos Barbosa e para construção de oceanário em Gramado

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/11/2025 às 15h33
O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitiu duas licenças ambientais que impulsionam importantes empreendimentos na Serra. Em Carlos Barbosa, foi concedida a Licença Prévia e de Instalação para a ampliação de uma planta industrial da Tramontina. Em Gramado, o Grupo Oceanic Atrativos Turísticos S.A recebeu a Licença Prévia e de Instalação Unificadas (LPI) para a construção de um parque com aquário, o Oceanic Gramado.

As autorizações permitem o início imediato das obras, ambas com diretrizes específicas de sustentabilidade e controle ambiental.

Ampliação industrial na Tramontina

A licença emitida para a Tramontina, localizada no bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, autoriza a ampliação da unidade voltada à fabricação de artefatos de cutelaria e ferramentas manuais, instalada em área útil de 236.818,10 m², inserida em terreno total de 520.826,46 m², com 107.912,62 m² de área construída e cerca de 2 mil empregados.

A ampliação contempla a implantação de um novo platô e a construção do Pavilhão 10, com 23.365 m², totalizando um acréscimo de 56.957,34 m² de área útil, sem alteração da capacidade produtiva do empreendimento. A Licença Prévia e de Instalação para Alteração (LPIA) autoriza o início imediato das obras de ampliação, devendo a empresa seguir as condições de sua Licença de Operação vigente.

A licença é válida até 28 de outubro de 2030 e estabelece diretrizes específicas para monitoramento geotécnico, manejo de fauna, controle de drenagem e gestão de resíduos sólidos e efluentes. Após a conclusão das obras, deverá ser solicitada à Fepam a Atualização da Licença de Operação, incluindo a ampliação efetivada.

Nova atração em Gramado

O novo empreendimento em Gramado contará com cerca de 9.924 m² de área construída, distribuída em subsolo, térreo e dois pavimentos. O investimento estimado é de R$ 100 milhões, conforme informado pelo CEO do Grupo Oceanic Atrativos Turísticos S.A, Kiko Buerger, em entrevista ao jornal Zero Hora. A partir da emissão da LPI, em outubro de 2025, o grupo está autorizado a iniciar a implantação do projeto.

O parque contará com restaurante temático e estacionamento com capacidade para 600 vagas. A expectativa é de geração de cerca de 200 empregos diretos, entre veterinários, biólogos, oceanógrafos e zootecnistas. O Oceanic Gramado também prevê firmar convênios com universidades gaúchas para o desenvolvimento de projetos e pesquisas científicas no local.

Texto: Ascom Fepam
Edição: Secom

Monitoramentoé realizado por servidores da Fepam/Sema e instituições parceiras -Foto: Divulgação Ascom/Sema
