Comissão aprova projeto amplia lista de servidores da carreira de ciência e tecnologia

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui instituições na lista de órgãos da administração pública federal integrantes da área de ciência e tecnologia (C&T).

O texto aprovado altera a Lei 8.691/93 , que trata do plano de carreiras de C&T na administração federal. Assim, serão parte da carreira de C&T servidores:

do Ministério da Saúde;

do Instituto Nacional de Cardiologia (INC);

do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO); e

de seis hospitais federais no Rio de Janeiro.

Como tramita em caráter conclusivo, a proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara.

Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Mudança no texto original

Por recomendação da relatora, deputada Daiana Santos (PCdoB-RS), foi aprovada a versão da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Projeto de Lei 3102/22 , do Poder Executivo.

Segundo o parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, a inclusão dessas novas unidades não gerará impacto orçamentário e financeiro, uma vez que não modificará a remuneração dos servidores e não serão criados cargos.