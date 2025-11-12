Quarta, 12 de Novembro de 2025
Comissão aprova projeto amplia lista de servidores da carreira de ciência e tecnologia

Mudança não altera remuneração de servidores nem cria cargos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/11/2025 às 15h03
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui instituições na lista de órgãos da administração pública federal integrantes da área de ciência e tecnologia (C&T).

O texto aprovado altera a Lei 8.691/93 , que trata do plano de carreiras de C&T na administração federal. Assim, serão parte da carreira de C&T servidores:

  • do Ministério da Saúde;
  • do Instituto Nacional de Cardiologia (INC);
  • do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO); e
  • de seis hospitais federais no Rio de Janeiro.

Como tramita em caráter conclusivo, a proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara.

Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Mudança no texto original
Por recomendação da relatora, deputada Daiana Santos (PCdoB-RS), foi aprovada a versão da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Projeto de Lei 3102/22 , do Poder Executivo.

Segundo o parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, a inclusão dessas novas unidades não gerará impacto orçamentário e financeiro, uma vez que não modificará a remuneração dos servidores e não serão criados cargos.

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
